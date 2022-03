El Abierto GNP Seguros de Monterrey se quedó con una sola representante mexicana luego de que Renata Zarazúa se retiró de su partido de primera ronda contra la francesa Harmony Tan tras caer en el primer set 6-0 a causa de una enfermedad gastrointestinal. Sin embargo, Marcela Zacarías avanzó a la segunda ronda tras vencer a la estadounidense Emma Navarro por parciales de 6-1, 6-7(3), 6-3 en el club Sonoma.

Renata Zarazúa, la mejor representante mexicana de acuerdo al ranking de la WTA y número 143 del mundo, sumó su segundo descalabro de la gira este año. Después de una cirugía en la rodilla, la tenista de 24 años apenas ha tenido actividad en un par de torneos ITF, en los que no superó la ronda de 32, y en el abierto de Zapopan y Monterrey, donde se despidió en primera ronda.

La francesa Harmony Tan blanqueó en el primer set a la mexicana y se había adelantado en el segundo por 1-0, cuando en una pausa Renata Zarazúa llamó a las asistencias médicas. Tras la intervención del cuerpo multidisciplinario, la mexicana decidió ir a dar la mano a su rival en señal de su retirada. El reporte oficial fue una enfermedad gastrointestinal.

En la siguiente ronda Tan, número 99, enfrentará a la española Sara Sorribes, número 36 y cuarta cabeza de serie.

Por la tarde, la potosina Marcela Zacarías se adjudicó su primer triunfo en un main draw de la WTA ante la estadounidense Emma Navarro en un duelo que se extendió por dos horas 30 minutos. La mexicana, que recibió un wild card, es la número 208 del ranking de singles de la WTA.

En el primer set la potosina de 26 años de edad ganó de forma contundente al romper en tres ocasiones el servicio de su rival para irse al frente con un cómodo 6-1. Navarro reaccionó en el segundo parcial y llevó el set hasta el tie break, donde la mexicana perdió, con lo que se empató el marcador y se tuvo que jugar un tercer capítulo. En el parcial definitivo, Zacarías logró frenar el ímpetu de la estadounidense y volvió a ganar, en esta ocasión por 6-3.

Zacarías ya había enfrentado a Navarro en dos ocasiones anteriores dividiendo las victorias, “las dos veces fue muy parecido, tres sets, una pelea larga”, dijo en conferencia de prensa. En esta ocasión recordó cómo había logrado su primer triunfo sobre la estadounidense y buscó mantenerse concentrada y tener el control sobre sus emociones.

“Hace muchos años que no tenía esta oportunidad de jugar en la noche, en un estadio, en un main draw, y es increíble tener a la gente y sentir que están de tu lado, era un super plus”.

La experiencia de Zacarías en torneos de WTA es corta, normalmente sus oportunidades se dan en los torneos que se realizan en México, en Monterrey, anteriormente en Acapulco y ahora en Zapopan, sin embargo, nunca había logrado superar la primera ronda.

“Cerrar el partido fue la parte más difícil el día de hoy. Sí tengo experiencia como jugadora pero en estos torneos no he tenido muchos partidos. Nunca había ganado un partido de main draw, no lo estaba pensando, era lo último que quería, pero sabía que iba a ser complicado. Obviamente ella se soltó, no tenía nada que perder y yo tenía un poquito de nervios, pero en el tercer set sabía que tenía que buscar otra vez esa ventaja para tener un poco de margen y salir a buscarlo”, expresó la mexicana.