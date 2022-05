El rendimiento y la personalidad que está mostrando el piloto madrileño Carlos Sáinz en el arranque de la temporada 2022 de la Fórmula 1 está impulsando a los aficionados de su país al deporte motor a abarrotar el circuito de Cataluña para la cita estelar del domingo 22 de mayo. La estimación de aforo es de más de 110,000 tras la venta del boletaje. Esto no ocurría desde el 2007, cuando la "Alonsomanía" metió al Circuito de Barcelona la cantidad de 140,700 fanáticos, cifra que mantiene el récord de asistencias.

Aunque actualmente Sainz se ubica en el quinto lugar del Mundial de Pilotos, arrancó fuerte la temporada 2022 con una segunda posición en el GP de Bahréin; en Arabia Saudita logró subirse a podio como tercero; y aunque en Australia y Emilia Romaña no le fue bien, retomó el podio en Miami otra vez como tercer lugar.

Ahora, Carlos regresa a casa en el Circuito de Barcelona-Cataluña para intentar conseguir su primera victoria en F1 ante una euforia de más de 100,000 espectadores que están emocionados por tener a dos pilotos connacionales en la máxima parrilla del automovilismo, ya que también está compitiendo Fernando Alonso con la escudería Alpine. Esto no ocurría desde 2003 cuando el "Magic" compartió parrilla con su compatriota Marc Gené.

“Es una semana intensa, pero también muy divertida. Voy a disfrutar el Gran Premio de España como no lo he disfrutado hasta ahora, con la primera oportunidad real de luchar por el podio y poder ganar la carrera. El lleno total demuestra la buena dirección en que va la Fórmula 1 y el apoyo que tenemos en este país. Será un gran premio único y divertido”, comentó Carlos Sainz previo al Gran Premio de España.

Carlos debutó en la Fórmula 1 con Toro Rosso en la temporada 2015 con tan sólo 20 años. Su siguiente equipo fue antes de finalizar la temporada 2017 con la escudería francesa Renault y luego a McLaren en 2019. Pero uno de sus momentos estelares en el circuito comenzó en 2021 cuando llegó a Ferrari y superó a Charles Leclerc en el Campeonato de Pilotos con 164.5 puntos.

La llegada de pilotos a escuderías grandes provoca un impacto económico importante para sus países de origen cuando los visitan dentro de la temporada. En 2021, por ejemplo, la llamada "Checomanía", el fulgor mexicano por el rendimiento de ‘Checo’ Pérez en la Fórmula 1, invadió el Gran Premio de México con Red Bull y dejó ganancias de 14,375 millones de pesos, fenómeno similar al efecto Sainz con Ferrari en el Gran Premio de España, el cual se espera deje una derrama económica de 163 millones de euros según estimaciones de la organización.

El Gran Premio de España fue realizado por primera vez un 29 de septiembre de 1991. Esta será la ocasión número 32 en la que Montmeló sea la sede. El piloto de la escudería de Mercedes, Lewis Hamilton, es el actual rey de este circuito con seis victorias, empatado con el ex piloto de Ferrari, Michael Schumacher. Por otra parte, el dos veces campeón del mundo, Fernando Alonso, cuenta con dos victorias en suelo ibérico, con Renault en 2006 y Ferrari en 2013.

La escudería de Ferrari, compuesta por el monegasco Charles Leclerc y Carlos Sainz en esta temporada 2022, lidera el Campeonato de Constructores con 157 puntos, seguida muy de cerca por Red Bull con 151 unidades. Por otro lado, la lucha de la nueva generación por el Campeonato de Pilotos también se encuentra apretada: Max Verstappen se ubica segundo a tan solo 19 puntos del piloto monegasco, sin embargo, el primero tiene gratos recuerdos del GP de España, ya que ahí obtuvo su primera victoria en F1.

Checo no corrió la práctica uno

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez no arrancó la primera sesión de Prácticas Libres, debido que su escudería, Red Bull, tomó la decisión de colocar a su piloto junior Juri Vips. Esto con la finalidad de cumplir con el reglamento de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), el cual determina que los equipos deben utilizar a sus pilotos novatos al menos en dos carreras durante la temporada. Sin embargo, Pérez retomó el control de su RB18 para la segunda sesión.

“Estaré haciendo mi debut en la F1 en la prácticas libres 1 con Red Bull. No puedo expresar lo agradecido que estoy por la oportunidad que me dieron. Quiero agradecer a cada uno quien me ha ayudado a llegar hacia donde estoy hoy”, compartió Juri Vips, piloto junior de 21 años.

Los equipos Williams y Alfa Romeo aprovecharon también el GP de España para cumplir con el reglamento. Nyck de Vries, actual campeón de la Fórmula E, ocupó el lugar de Alex Albon en Williams, mientras que Robert Kubica corrió el monoplaza de Guanyu Zhou por parte de Alfa Romeo.

Checo Pérez buscará subirse a su primer podio en tierra ibérica. De 11 participaciones el tapatío consiguió meterse a zona de puntos en ocho ocasiones, sin embargo, su participación más sólida la tuvo en 2017 con la escudería Racing Point al finalizar en la cuarta posición.