La Fórmula E, para su presente temporada, incorporó tres nuevas sedes en su calendario, lo cual implica una serie de retos para las escuderías en el análisis de información para la carrera, ya que los datos son limitados. Son 15 días antes en los que el serial les proporciona la información del circuito y comienzan con el trabajo en el simulador.

Al tener la información con poco tiempo se evita que los equipos puedan llegar antes y recolectar datos. “Una vez que recibimos el archivo comenzamos el trabajo en el simulador, pero hay cosas que tenemos que estimar como el agarre en pista. A veces tenemos que usar Google Earth para ver el tipo de asfalto que podemos tener, ver si hay muchos baches, alcantarillas y eso lo vemos con Google Street View. Tenemos un gran punto débil, que en las ciudades podemos encontrar entre cinco y siete tipos de asfalto”, explica Andrés Castillo, oficial de pista de la escudería Mahindra.

Pero el hecho de contar con una serie de datos limitados para algunas fechas es algo de lo que disfruta Andrés de su trabajo en el serial. “A mí me gusta llegar a un circuito nuevo, ya que es un desafío y es un poco de trabajo extra”, indica.

Aunque ya conozcan la sede, como es el caso del Autódromo Hermanos Rodríguez en donde se han realizado tres carreras, el trabajo que se realiza antes le lleva al equipo aproximadamente 18 horas.

Andrés lleva tres años trabajando en el serial de monoplazas eléctricos y describe que es salir de la rutina de un fin de semana en cualquier otra categoría. “Todavía hay mucho área en donde evolucionar, cada seis meses miramos la evolución tan grande y eso en el deporte no sucede”.

Para el oficial de pista de la escudería Mahindra uno de los aciertos del serial es que la aerodinámica y la batería son iguales para todos los equipos o serían en las áreas donde se marcarían las diferencias.

El hecho de poder acortar la diferencia con los otros equipos, Andrés indica que es consecuencia de que el reglamento está bien hecho y “con diferencias grandes en presupuesto, no hay diferencia en pista y eso es porque el reglamento técnico está bien hecho. Por ejemplo, la aerodinámica no es libre, es igual para todos, podemos hacer el ajuste del coche, pero no podemos fabricar nada distinto o se notaría la diferencia”.

Otro de los aspectos que podría significar la diferencia es la batería, todos los equipos continuarán usando la misma por los próximos tres años. Para la campaña 2018-2019 ya la batería de los monoplazas durará toda la carrera, entonces sólo se ocupara un monoplaza.

Por ejemplo, un equipo como Mahindra ha escalado posiciones en el Campeonato de Equipos, en su primer año concluyó en la octava posición (58 puntos) y en la presente temporada está en el segundo lugar (90 unidades) y la diferencia con el primer lugar, Techeetah, es de nueve unidades.

La clave de los resultados mostrados, de acuerdo con palabra de Andrés Castillo, es el capital humano, “no es el equipo con más presupuesto, pero a veces hay que decidir dónde se gasta el dinero, no es sólo tenerlo es saber en qué área debes desarrollar más”.

Daniel Abt se lleva el E-Prix CDMX

El piloto alemán Daniel Abt fue el ganador el sábado del E-Prix CDMX y consiguió su primer triunfo dentro de la Fórmula E, superando su tercer puesto en Miami y el quinto lugar en Moscú.

