La jornada seis del Clausura 2017 dejó fortalecido al Guadalajara de cara al Clásico Nacional del próximo sábado. Mientras las Chivas se metieron a la cancha del Jalisco e impusieron condiciones con marcador de 2-1 sobre Atlas, en el Clásico Tapatío, el América de La Volpe no pasó del empate 0-0 ante Puebla, en un encuentro en el que las Águilas volvieron a poner en evidencia su carencia de contundencia.

El Rebaño encaminó el duelo ante los rojinegros en un lapso de 10 minutos. Al 30, Ángel Zaldívar convirtió un penal, y al 39, Orbelín Pineda aprovechó un grave error del guardameta Óscar Ustari, quien en un saque de meta entregó la pelota a Zaldívar, delantero que intentó bombearle la pelota, misma que rebotó en el cuerpo del portero y que quedó a merced de Orbelín, quien convirtió el tanto de la diferencia, mismo que dejó a los de Matías Almeyda con 11 unidades y en zona de calificación.

Tras llevarse los tres puntos a casa, el entrenador del cuadro tapatío destacó la madurez con la que sus pupilos encararon el partido, mismo en el que estaba en juego el orgullo. Me quedo muy feliz, pero por la manera, por la actitud de los jugadores, porque realmente jugar un Clásico con la tranquilidad que lo hicieron, con el juego que demostraron, con personalidad, creo que fuimos justos ganadores , opinó el Pelado.

Si bien el sábado dieron mucha alegría a la afición rojiblanca que ahora se ilusiona con repetir la dosis al América en el estadio Chivas, Almeyda dejó claro que hay que ver las maneras en las que se encara cada Clásico, ganar un Clásico siempre va a marcar la historia porque queda para siempre , opinó.

Aumenta desconfianza ?de América

A las Águilas de Ricardo La Volpe no les valió de nada tener 68% del tiempo la posesión de la pelota, ni mucho menos los 11 disparos con dirección de puerta que lanzaron. Lejos de ser contundentes, los azulcremas dejaron como las imágenes más importantes del duelo dos yerros de Oribe Peralta ante las redes. El primero, sin portero y a dos metros de la línea de meta, rematando por encima, y el segundo en un mano a mano que el portero le ganó evitando la anotación con el rostro.

Ese par de oportunidades y muchas más provocaron que el duelo terminara 0-0 ante los camoteros, resultado que dejó al conjunto capitalino con siete puntos de 18 posibles, lejos de la zona de clasificación, y con Ricardo La Volpe con mucho trabajo para que sus delanteros recuperen la puntería.

El equipo jugó bien, no está concretando, pero no es que esté jugando mal. Mi equipo corrió, tuvimos las ocasiones que teníamos que crear y hay veces que no solamente con el buen manejo o protagonismo se logran los triunfos , expuso el Bigotón, quien dejó la cancha del Azteca en medio de gritos de aficionados que pedían su salida del equipo.

De cara a sus siguientes compromisos, La Volpe aceptó que deberán emplear horas extras para no dejar vivos a sus rivales cuando logran generarles acciones de peligro. Tenemos que tener más contundencia, los jugadores deben estar más acertados .