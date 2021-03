Este año el programa de futbol americano estudiantil de la Universidad Veracruzana, los Halcones UV, cumple 21 años de existencia y el Head Coach José Luis Izquierdo nos platicó sobre cómo se creó el equipo y todo lo que han conseguido en tan poco tiempo, no sólo a nivel deportivo, sino también a nivel social y humano.

¿Quién es José Luis Izquierdo Bustamante?

Tiene 42 años de carrera como entrenador del deporte de las tacleadas. Comenzó a jugar FBA a los 8 años y su primer entrenador fue su hermano mayor Alfonso, jugador de los Pieles Rojas de Manuel Rodero, y con quien practicaba en casa. A raíz de esto su gusto por el americano comenzó a crecer. Jugó en el Club Lobos de la UNAM en categorías infantil, juvenil e intermedia y la mayor la jugó con los Cóndores de la UNAM dentro de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA) en los años 80, al que califica como uno de los mejores equipos a nivel nacional.

En 1978 Carlos Goñi Carmona, su amigo y entrenador de los Friends de la Condesa, lo invitó a coachear las categorías infantiles, cuando Izquierdo aún jugaba en juvenil. Más tarde formó parte del staff de entrenadores en el Queen Elizabeth School, fue coach de los Jaguares del Instituto Nacional del Deporte y también fue entrenador en la UNAM.

El nacimiento de los Halcones UV

En 1993 José Luis Izquierdo llegó a la ciudad de Xalapa, Veracruz donde fue invitado a entrenar a los Zorros Dorados de Xalapa, con quienes trabajó por 17 años. En el año 2000 tuvo la oportunidad de presentar al entonces rector de la Universidad Veracruzana, el Dr. Víctor Arredondo Álvarez, el proyecto para crear el programa de FBA que permitiría a los jugadores desarrollarse y tener el respaldo de una institución académica reconocida a nivel nacional, contando con todas las categorías, incluyendo intermedia. En 2003 crean la liga mayor, que nunca antes se había tenido en Veracruz, y el primer equipo femenil de Flag Football, que hasta la fecha ha conseguido 12 campeonatos.

El coach Izquierdo recuerda que cuando iniciaron los Halcones sólo contaban con 45 jugadores de categoría intermedia, pero nunca perdieron el objetivo principal: jugar siempre en las mejores ligas del país. Actualmente las categorías infantil, juvenil, femenil e intermedia pertenecen a la Fundación de la Universidad Veracruzana, A.C., y la liga mayor depende directamente de la UV a través de la Dirección de Actividades Deportivas, contando con 650 jugadores entre todas.

21 años de futbol americano

Ahora que los Halcones UV cumplen 21 años de trayectoria, Izquierdo se refiere a este programa como el que, a través de todas sus categorías, ha dado a la niñez y juventud los cimientos adecuados para formarse como personas, logrando crear una hermandad muy unida.

Todas las categorías varoniles de los Halcones juegan en la ONEFA, donde por cierto fueron fundadores de las infantiles y juveniles, y el equipo femenil de Flag Football y sus tres categorías juegan para la Asociación Estatal de Flag Football del Estado de México, A.C. (AFFEMEX).

Izquierdo destacó que el programa de FBA de la Universidad Veracruzana busca ser un complemento a la educación integral de los jugadores y ha recibido todo el apoyo por parte de los rectores (Dr. Víctor Arredondo, Dr. Raúl Arias y la actual rectora, Dra. Sara Ladrón de Guevara) que han estado en estos años, porque siempre han participado en todos los eventos relacionados con los jugadores de Halcones UV, lo cual demuestra el respaldo de la institución, y que se está al pendiente de sus necesidades, orientándolos en cada paso que dan académica y deportivamente. “Nos importan mucho como seres humanos, no sólo como jugadores de futbol americano”.

Los Halcones UV mantienen una excelente relación con todas las facultades de la universidad, y los jugadores tienen oportunidad de ser seleccionados para jugar en el Tazón Azteca o una selección de la ONEFA para un campeonato nacional, y de participar en torneos internacionales, como fue el caso de las chicas de Flag Football que estuvieron en el mundial en E.U. o en el Austral Bowl en Chile.

En cuanto a la categoría infantil, Izquierdo aseguró que no se trata de un equipo per sé, sino de una “escuela de iniciación en el futbol americano, cuyo formato fue replicado de las escuelas de iniciación deportiva de Cuba, donde a los niños no se les presiona a ganar siempre, sólo se les recrea en esta disciplina”.

Una filosofía de vida

Gracias al trabajo que han realizado entrenadores, jugadores y las familias se ha logrado crear una filosofía que tiene como fin lograr una identidad con la Universidad Veracruzana.

El coach Izquierdo hizo mucho hincapié en que el programa de los Halcones va más allá de la actividad deportiva: “siendo el FBA un deporte estudiantil, también tenemos que involucrarnos en la parte social. Si un alumno quiere jugar con nosotros tiene que hacer el examen de admisión, pero nosotros lo preparamos con los cursos apropiados y asesorías para que lo apruebe. Esto ayuda a que el equipo representativo tenga jugadores de excelencia”.

Señaló que también apoyan todas las campañas de salud que se gestionan en la UV, trabajan con deportistas especiales, con la Cruz Roja, han sido pioneros en crear una cultura de inclusión invitando a niños en situaciones de orfandad a que jueguen en las categorías infantiles. Asimismo, en conjunto con los padres de familia, han generado recursos para niños en situación de pobreza y les han otorgado becas deportivas con el objetivo de que tengan la oportunidad de jugar FBA. Todo esto lo hacen con el propósito de que los jugadores tengan el chip de ayudar al prójimo. Su misión principal es crear hombres y mujeres de bien que aporten algo a sus comunidades.

El significado del FBA

“Somos el único deporte amateur que llena estadios con más de 45 mil personas, como el Estadio Olímpico Universitario que alberga a 60 mil aficionados; el mismo Campo de los Sueños que se llena con 5 mil personas. Es un deporte estudiantil que engloba la identidad de la familia y la identidad de niños y jóvenes que participan en él. Es un deporte muy similar a la vida”, comentó el coach al preguntarle qué significa el deporte de las tacleadas para él.

También destacó características que componen a esta disciplina como la perseverancia, la toma de decisiones, la resiliencia, la disciplina, el compromiso y la competitividad.

En el caso del programa de los Halcones UV, José Luis Izquierdo se refiere a él como un engranaje que involucra la academia, la sociedad y el desarrollo como individuos, y se siente satisfecho del trabajo y el esfuerzo empeñados en estos 21 años. Prácticamente el 98% de sus jugadores y jugadoras han terminado sus estudios profesionales y algunos han continuado con postgrados gracias al futbol americano.

Apoyo durante la pandemia

Como buena hermandad que son, los Halcones no han dejado de apoyarse, incluso ahora con la pandemia por Covid-19, en la que muchos jugadores han perdido a familiares. De hecho el coach Izquierdo habló de que los chicos están muy ansiosos de regresar a entrenar.

Compartió que la ONEFA, junto con la Federación Mexicana de Futbol Americano y un equipo de médicos provenientes de varias universidades, incluyendo la Veracruzana, se han reunido a crear un protocolo de “regreso seguro” para retomar las actividades de FBA en cuanto sea posible, y siguiendo todos los lineamientos sanitarios para evitar riesgos. “Como coaches tenemos que ser muy cuidadosos con los mensajes que enviamos a los jugadores. Tenemos que enseñarles el protocolo, revisarlo con ellos”.

Finalmente el coach Izquierdo destacó que la UV, a través de Radio Universidad Veracruzana, cuenta con un programa radiofónico dedicado al FBA que transmite todos los lunes a las 19:00 horas, y que cuando los Halcones ganan un campeonato, no importa en qué categoría, todo el equipo, incluyendo staff y familiares, ganan ese título.

Con respecto a la unificación de las ligas, espera que todos los equipos sean respetuosos del reglamento de la ONEFA y considera que es lo mejor que pudo haberle pasado al FBA nacional para que todos puedan competir entre ellos, sin importar el nombre ni la institución del equipo. Espera que se vuelva a tener el espectáculo que se vivió en años pasados cuando se jugaban partidos entre equipos sin que existiera una división.

ONEFA / Tanya Peláez Ramírez