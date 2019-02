Pedro Caixinha no había vivido una situación como entrenador de Cruz Azul como la que vive hoy. La lesión de Édgar Méndez fue la quinta que sufre su plantel en apenas cinco jornadas de haber iniciado el Clausura 2019, su tercero en la dirección técnica del club.

Los jugadores lastimados no sólo hacen que el portugués recurra a elementos que habían sido regularmente suplentes en liga, también lo forzan a tener, en algunas posiciones, sólo un elemento cómo es el caso del mediocampista mixto. La muestra es Javier Salas, quien no tendrá recambio tras la lesión y cirugía en la rodilla izquierda del portugués Stephen Eustáquio.

Caixinha no sólo tendrá que hacer cambios en su mediocampo. También tendrá que realizarlos en defensa, luego de que se confirmarán las lesiones del defensa central Pablo Aguilar y la del lateral izquierdo Adrián Aldrete. Ambos estarán fuera para el juego ante el León en Guanajuato.

"No lloramos a los muertos, nos enfocamos en los vivos", dijo el técnico en conferencia. "Nunca me había tocado estar en esta situación con tantos elementos lastimados, pero estoy seguro que el equipo se hará más fuerte y no se notarán las ausencias en el funcionamiento grupal".

Las bajas de Aguilar y Aldrete son sensibles para el plantel. Desde que ambos integran la defensa -al lado de Julio César Domínguez y el chileno Igor Lichnovsky- el equipo solo ha recibido 18 goles en 28 juegos contando el pasado Apertura 2018 y el vigente Clausura 2019. Por si fuera poco, Jordan Silva -el hombre que podría suplir al paraguayo Aguilar- también ha salido lesionado y estará fuera de actividad algunos meses.

Yoshimar Yotún -refuerzo para este semestre y quien se recuperó de una lesión muscular- suplirá a Aldrete, mientras que Aguilar sería sustituido por José Madueña, Antonio Sánchez, Josué Reyes o Kevin Herrera.

"Las características de Yotún nos permitirán ser un poco más ofensivos por la banda izquierda, mientras que las opciones que tenemos para suplir a Pablo son, todos, jóvenes y mexicanos. Es positivo para ellos porque todos podrán ser tomados en cuenta para sus respectivas categorías en selecciones nacionales".

La defensa de Caixinha estará a prueba ante un León que ha marcado ocho goles en cinco partidos, pero que aún no ganan en casa.