El Comité Olímpico Mexicano tiene contemplado un presupuesto de 80 millones de pesos programado con la Conade, que a seis meses de iniciar los Juegos Olímpicos en Tokio, aún no tienen manera de ejercerlo.

“No se nos ha comunicado (el presupuesto) hasta que veamos la posibilidad de ejercerlo, por nuestra parte, consideramos que hay prioridades de salud, como la vacuna, las pruebas y llevamos negociaciones con patrocinadores para la misión de Tokio 2020. No se ha fijado el número de pruebas exactas que necesitamos, porque aún no se sabe quiénes son los atletas que estarán en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM) y quienes en la Conade. La garantía de pruebas y vacunas para los atletas está al 100%. Lo que se necesite, nosotros lo vamos a tener por Panam Sports, Solidaridad Olímpica o patrocinadores”, explica a este diario Carlos Padilla, presidente del COM.

A nivel global la pandemia se ha acentuado, y en especial Japón activó el estado de emergencia hasta febrero. El Comité Organizador ha asegurado que pese al descontrol que ha tenido la planeación de la justa olímpica, el evento no cambiará sus fechas del 23 de julio al 8 de agosto.

“No tenemos contemplado que México no participe. Hemos estado en contacto con los atletas y hay una gran preocupación por la pandemia pero todos desean asistir a los Juegos”.

