Un miembro del panel asesor del gobierno japonés sobre Covid-19 acusó a los organizadores de los Juegos Olímpicos de no minimizar los riesgos que plantea el coronavirus en el evento y afirmó que hay "lagunas" en las regulaciones que han implementado a tres días de haber comenzado las competencias.

El profesor Hitoshi Oshitani dijo a The Age y a The Herald que Tokio 2020 no se había preparado lo suficiente para un posible brote de Covid-19 en los Juegos Olímpicos y afirmó que habían desperdiciado el tiempo extra que se les había dado para prepararse.

Los organizadores confirmaron hoy (sábado 24 de julio) 17 nuevos casos de Covid-19 entre personas acreditadas en Japón desde el 1 de julio, con lo que el total en ese período asciende a 127.

El Comité Olímpico Internacional (COI) y Tokio 2020 han insistido en que la cantidad de casos vistos hasta ahora es lo que esperaban y afirmaron que las pruebas positivas son una evidencia de que las reglas vigentes en los Juegos están funcionando.

Los organizadores también han insistido en que las contramedidas de Covid-19 en los libros de jugadas, las estrictas regulaciones que todos los participantes olímpicos deben seguir durante los Juegos, garantizarán que el evento sea "seguro y protegido".

Pero Oshitani, un destacado médico japonés, cree que se debería haber hecho más cuando hizo una evaluación mordaz de las medidas del Comité Organizador: "No creo que el Comité Organizador haya hecho todo lo posible para minimizar el riesgo".

Su crítica continúa: "Acaban de decir que los Juegos Olímpicos son seguros sin mostrar ninguna estrategia para minimizar el riesgo. Han tenido más de un año desde que decidieron posponer las Olimpiadas, sabían que iban a realizar estos Juegos Olímpicos en medio de una pandemia, pero ¿qué han estado haciendo? No creo que estén preparados para el peor de los casos".

Al menos 12 atletas han dado positivo a Covid-19 desde que llegaron a Japón para los Juegos.

El equipo de República Checa ha registrado seis casos, lo que llevó a su Comité Olímpico Nacional a iniciar una investigación sobre si el comportamiento "negligente" en su vuelo fletado a Tokio dio lugar a pruebas positivas.

Ha habido 13 casos confirmados dentro de la Villa Olímpica, donde también se alojan los dirigentes del equipo y los entrenadores. De las últimas infecciones informadas por Tokio 2020, uno es un atleta fuera de la Villa y otro es un "personal conectado a los Juegos" que reside allí.

Expertos en salud advirtieron a los organizadores que los Juegos podrían convertirse en un "evento de gran difusión", mientras que el principal asesor de Covid-19 del gobierno japonés advirtió que organizar los Juegos Olímpicos durante una pandemia es "anormal".

"Tokio 2020 ha estado trabajando en estrecha colaboración con todas las autoridades relevantes para implementar contramedidas sólidas sobre Covid-19", dijo el portavoz de Tokio 2020, Masa Tayaka, cuando se le pidió una respuesta a las afirmaciones de Oshitani.

"Hemos estado enfatizando que la respuesta a cualquier caso positivo es muy importante y hemos podido implementar estas contramedidas. Hemos explicado varias veces que cualquier caso positivo será aislado y lo hemos hecho. Hemos identificado muy rápidamente casos de contacto cercano y estamos llevando a cabo los mismos enfoques para cualquier caso positivo futuro. Todas las medidas se han desarrollado con la valiosa aportación de los expertos, por lo que estamos seguros de que seguiremos ofreciendo unos Juegos seguros", respondió.

