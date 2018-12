Las trompetas, tambores y cánticos no dejaban de sonar en el perímetro del Estadio Azteca. La Sangre Azul, la barra del Cruz Azul, era un traductor de la ilusión de los aficionados por ver al equipo finalista.

Luis Alberto López Chávez, con la efusividad y orgullo de ser aficionado, dice: “Este es un Cruz Azul diferente. Puede jugar bien o mal, pero saca los partidos. La principal diferencia es que no le tiene miedo a los nuevos retos. No tiene miedo a decir que va por el campeonato”. Luis aprieta sus puños con fuerza. “Yo vengo a verlos desde Durango y también vendré para apoyarlos en la final”, añade.

El pasado 7 de diciembre, Cruz Azul cumplió 21 años sin lograr un título de Liga. Esta sequía ha provocado las burlas de las aficiones rivales, pero para los seguidores de la Máquina es algo que no importa, porque confían en su equipo: “Gracias a la directiva y a Peláez se quitaron los fantasmas y todos los miedos que antes había. La muestra es nuestro lugar en la tabla”, señala Alejandro Rueda, que ha alentado al equipo durante sus 28 años de edad.

La confianza no sólo queda en palabras de sus seguidores, ya que durante el Apertura 2018 fueron el segundo equipo que registró mayor asistencia a su estadio en Liga MX, con un total de 323,992 aficionados, casi el doble del torneo pasado, en el que sumaron 164,631 asistentes, posicionándose en décimo segundo lugar del torneo.

El buen momento también se reflejó en la venta de jerseys. Así lo expresa Erik Brambila Galván, encargado de Ventas en Línea de Martí: “Tanto la playera de local como la de visitante se encuentran agotadas”. La temporada pasada, Under Armour se quedó con mucha mercancía, por lo que decidió producir menor cantidad para este torneo, pero se quedaron cortos.

“El jersey de local se nos acabó muy rápido. Vendimos 220 piezas, por lo que pedimos la misma cantidad a la marca, aunque sólo nos pudieron dar 100 más, la cuales llegaron en septiembre y en cuestión de un mes, se volvieron a agotar”, explica. Brambila menciona que el negocio principal fue con la playera de local.

A la par del negocio que involucró para Grupo Martí en internet, el mercado ambulante también obtuvo mejores números comparados con la temporada anterior. “Las ventas a comparación de la temporada pasada sí incrementaron mucho, aproximadamente 40%”, refiere una fuente que pidió mantener su nombre en el anonimato por seguridad, aunque asegura que parte del éxito es por vender playeras retro, algo que le llama mucho la atención.

Vendedoras ambulantes aseguran que la playera de local es el mejor negocio: “Nuestras ventas han aumentado alrededor de 20% en comparación con el Clausura 2018 con la camiseta azul”, y aunque ellas venden sin estampados, enfatizan que llegan muchos aficionados a preguntar por la playera de Marcone, quien llegó como refuerzo este torneo

Raúl, vendedor de la tienda oficial del Cruz Azul, dice que en los últimos días realiza como 16 estampados diarios del futbolista argentino, y por detrás de él están Elías Hernández y Roberto Alvarado, quienes también llegaron en el pasado mercado de transferencias.

El ímpetu los lleva a la final

El partido contra Monterrey en su inicio parecía una pesadilla para Cruz Azul. El equipo no creó opciones de peligro, luego Milton Caraglio falló un penal al minuto 35 y posteriormente el plantel cedía ante la frustración.

Hasta ese momento, todo se alineaba para un desenlace conocido para el club, con un “casi lo logramos”.

El marcador se mantenía en el global a favor de Monterrey y se mantuvo sin movimiento hasta el descanso.

En la segunda parte, Cruz Azul fue más intenso pero carecía de ideas en el ataque y no lograba conjuntar asociaciones entre sus futbolistas. Rayados, por su parte, seguía en su idea.

Caraglio, quien parecía que se sumaba a la larga lista de villanos de Cruz Azul, remató la pelota y la mandó al fondo del arco al minuto 55. El Azteca mostraba júbilo color azul hasta que concluyó con lluvia de cerveza y gritos de felicidad de jugadores, cuerpo técnico y aficionados.

El domingo 16 de diciembre, este plantel tendrá la oportunidad de romper la mala racha de finales pérdidas, esa loza que carga la institución y su afición en forma de verbo: “cruzazulear”.

* * *

El mediocampista argentino Iván Marcone dijo que la fortaleza que mostró Cruz Azul fue la que los sacó adelante.

“En lo personal estaba dolido por el juego que hicimos en Monterrey, éramos conscientes que hicimos un mal partido, pero fue la fortaleza, la fuerza para salir a revertir la situación y estar en la final”.

Mientras que el autor del gol, Milton Caraglio aseguró que a pesar de estar en la final aún deben esperar el último encuentro y mejorar para tener una buena final.

“Seguir como venimos, no hay que bajar los brazos, no hay que creernos nada, no hay que hablar de ningún equipo y fijarse en nosotros mismos y ser autocríticos en lo que podemos mejorar. Si no sufres no tiene sentido, son partidos duros, a muerte y creo que fuimos superiores y merecimos estar en la final”.

Pedro Caixinha, el estratega de Cruz Azul reconoció que sufrieron de más en la búsqueda del pase a la final.

“El equipo entiende que hay momentos en donde debe jugar y otros donde debe cerrar”, dijo. (Con información de Alain Arenas)