El regreso de México a la Copa Libertadores será hasta que haya igualdad de condiciones.

"En el tema de la Copa Libertadores está abierto. No vamos a ir si nos siguen tratando de manera desigual. Si lo que lleva México son más recursos, más patrocinadores, pero resultado que quedamos primer lugar y no podemos jugar la final de vuelta en nuestro país; ahí si estamos en una desventaja y eso me parece que no lo debemos aceptar", comentó Mikel Arriola, presidente de la Liga MX a TUDN.

También destacó el interés por parte de Conmebol y Concacaf hacia la Liga MX, por ser de las mejores del mundo y valoró el posicionamiento del futbol nacional para despertar el interés para más de una confederación.

"Hoy somos la liga número 10 del mundo y esto implica que hay interés tanto del norte como del sur en el futbol mexicano; como nunca antes. Hay interés de Conmebol y Concacaf y México puede, con 18 equipos, encontrar muchas combinaciones. En la medida que los equipos mexicanos puedan tener mayores vitrinas, tanto de ingreso como de competitividad, vamos a poder ir elevando ese nivel".

Hace cinco años fue la última ocasión en que los equipos de la Liga MX participaron en la Copa Libertadores.

