Por sexto año consecutivo, Argentina está a la cabeza en el mercado mundial de exportación de futbolistas. En el 2016 hicieron eco de su demanda con un valor de 521 millones de dólares en transferencias de futbolistas vendidos que tienen en promedio 15 años de edad.

De acuerdo con el informe anual 2016 Football Player Exports de Euromericas Sport Marketing, la semana pasada Argentina exportó a Alemania un total de 4,799 jugadores, es decir 774 más que en el 2015, mientras que Brasil lo siguió con un total de 3,734, que significan 634 más que el año anterior.

Hasta el 2010 el mercado de transferencias de jugadores había sido dominado por Brasil, ahora los argentinos vuelven a ser los líderes del mundo, especialmente hacia los clubes de Europa, donde se concentra el negocio de transferencias del futbol mundial.

Las transferencias al futbol internacional se han convertido en motor financiero de los clubes argentinos, la mayoría con deudas millonarias, los mismos se mueven en el corto plazo: si tienen una oferta de un club extranjero, no la desaprovechan porque no saben si años después ese jugador valdrá lo mismo. Puede valer más o menos, pero no se puede arriesgar , explica en el informe Gerardo Molina, especialista internacional en marketing deportivo.

Un 76 % de los jugadores argentinos se encuentra en las cinco ligas europeas más importantes: España, Inglaterra, Alemania, Italia y Francia y el resto en las ligas de China, Rusia, Estados Unidos y de los Emiratos Árabes Unidos.

En el resto de las exportaciones en el continente, el tercer puesto de exportación lo ocupa Colombia con 1,822 jugadores, seguido de México con 1,344, Chile con 656, Paraguay 544, Uruguay 456, Ecuador 344, Perú 321 y Costa Rica con 104 jugadores.

En México, en los 18 equipos que conforman la Liga MX, hay registrados actualmente 66 argentinos, de los cuales el más valioso es el delantero Rogelio Funes Mori que milita en los Rayados de Monterrey y tiene un valor en el mercado de 5 millones 209,000 dólares. En tanto, de los 22 jugadores argentinos que juegan en el Ascenso MX, el mediocampista de los Cafetaleros de Tapachula, Cristian Pellerano, es el que tiene mejor valor en el mercado con 1 millón 248,995 dólares.

La expulsión constante de jugadores permite que dirigentes, intermediarios y jugadores consigan utilidades ante los bajos ingresos por concepto de derechos de televisación y un esquema de mercadeo escaso sin inversiones en esas estructuras.

* * *

La demanda de futbolistas argentinos en el mundo equivale también a su calidad, de la cual también gozan los directores técnicos de esta nacionalidad al ser considerados los más exitosos, de acuerdo con el Informe de Campeones elaborado por El Economista el pasado 28 de diciembre del 2016.

En total, hubo 28 entrenadores que se coronaron en 18 países. Los directores técnicos argentinos campeones representan 28.5% del total y suman 12 nacionalidades.

Para ser precisos, ninguna nacionalidad se acerca a ellos, el segundo puesto es para los uruguayos (su más odiado rival futbolístico), con cuatro, y empatados con tres están los venezolanos y colombianos , señala el informe.