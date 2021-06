Abraham Ancer y Carlos Ortiz ratifican su buen momento en el golf mundial al ser confirmados por la Federación Internacional de este deporte (IGF) como los representantes de México en los Juegos Olímpicos.

El criterio de calificación fue el ranking actual de la propia IGF, en el que el tamaulipeco Ancer se encuentra en el número 10 y el jalisciense Ortiz en el número 22 hasta el martes 22 de junio, fecha en la que se tomó la decisión.

Ancer y Ortiz acaban de participar en el US Open 2021, uno de los cuatro majors del golf, y aunque quedaron eliminados en la primera ronda, acumulan una serie de años con participaciones destacadas en otros torneos de alto nivel como The Masters y el Houston Open.

“El ver bien posicionados a Abraham y Carlos entre los mejores jugadores del mundo es una muestra del momento de ensueño que vive el golf mexicano. Confiamos en que van a dar lo mejor de sí en Tokio 2020, estamos muy orgullosos de ellos”, mencionó en días previos Jorge Robleda, presidente de la Federación Mexicana de Golf (FMG).

Esta es la participación histórica más importante de mexicanos en el golf olímpico, ya que el único antecedente era Rodolfo Cazaubón, quien jugó en Río 2016 a sus 26 años.

El golf es una disciplina que ha estado en solo cuatro ediciones de los Juegos Olímpicos: París 1900, Saint Louis 1904, Londres 1908 y de ahí regresó hasta Río 2016. México no tuvo participación durante las primeras tres, en 2016 tuvo a un representante varonil y dos femeniles, mientras que para Tokio 2021 ya están confirmados dos hombres.

Ancer y Ortiz jugarán en el Kasumigaseki Country Club de Japón del 29 de julio al 1 de agosto, acompañados de sus respectivos caddies, Dale Vallely y Michael John Kerr, así como Ramón Bescansa, delegado del golf varonil, y Santiago Casado, el entrenador nacional.

En total, 60 hombres y 60 mujeres competirán en Tokio 2020. El criterio de selección de la IGF fue así: de los mejores 15 (varonil y femenil) van un máximo de cuatro por país y del lugar 16 al 60 pueden ir máximo dos por país. Si en ese criterio hay más golfistas de un país que no pueden ir, se recorren los lugares.

También cabe aclarar que el torneo olímpico no es por plazas, sino por ranking, por lo que si Abraham Ancer o Carlos Ortiz no pudieran asistir, su boleto no sería transferido a otro golfista mexicano.

Respecto a las representantes femeniles, la IGF informó que las tenistas confirmadas se darán a conocer el próximo 29 de junio bajo el mismo criterio del ranking mundial. Gaby López y María Fassi son las mexicanas mejor posicionadas hasta el 22 de junio, siendo número 25 y 43, respectivamente.

López ya participó en los Juegos Olímpicos de Río 2016 junto a Alejandra Llaneza, mientras que para Fassi sería su debut.

“Tenemos que creer que el golf mexicano se ha convertido en una potencia mundial, Abraham y Carlos han hecho grandes cosas, mientras que Gaby y yo estamos haciéndolo bien en LPGA. Creo que estamos preparados y los cuatro tenemos mucha ilusión y muchas ganas de brillar en estos Juegos, habrá un compromiso del 1000% y vamos a hacer todo lo posible para poder traer medallas”, comentó Fassi a ESPN a mediados de junio.

deportes@eleconomista.mx