“Esta es mi última carrera”, dijo el lunes Albert Pujols, beisbolista dominicano de 42 años, en su regreso a los St. Louis Cardinals, donde se dispone a jugar una última temporada de las Grandes Ligas.

El primera base, tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, confesó que el de los Cardinals será el último uniforme que se pondrá en la MLB, luego de firmar un acuerdo con el equipo por un año y 2.5 millones de dólares, dándole la oportunidad de terminar su carrera en el lugar donde comenzó en 2001. Pujols defendió la franela de los de San Luis por 11 años, guiándolos a dos campeonatos de Serie Mundial (2006 y 2011).

De acuerdo a Spotrac, el contrato de Pujols incluye bonos para esta temporada por 150,000 dólares si gana el premio al Jugador Más Valioso de la Serie Mundial; 100,000 si va al Juego de Estrellas, si gana el Guante de Oro, la Serie de Campeonato de la Liga o el Jugador Más Valioso; mientras que la distinción por el Bate de Plata o por terminar segundo y décimo en la votación del Jugador Más Valioso le abonaría 50,000.

El popular jugador de los Cardinals dijo a la prensa el lunes, en el Roger Dean Stadium de Florida, donde St. Louis cumple su pretemporada, que el receptor puertorriqueño Yadier Molina y el lanzador derecho Adam Wainwright, sus compañeros en San Luis, fueron importantes a la hora de aceptar la vuelta al conjunto de la División Central de la Liga Nacional.

Según Katie Woo, reportera de The Athletic, Pujols no será un jugador de todos los días, sino un bateador diestro desde el banquillo. Aunque el pelotero ya no tiene un bate tan temible como el que le caracterizó durante su apogeo en St. Louis, institución en la que conectó 455 de los 679 jonrones que registra en su carrera y en la que logró un promedio de bateo de .328, el equipo decidió que tiene un lugar para un bateador que pueda conectar a los lanzadores zurdos.

“Creo que estoy aquí por una razón. Creen que todavía puedo jugar este juego”, dijo el dominicano.

Pujols bateó un promedio combinado de .236 para Los Ángeles Angels y los Dodgers la temporada pasada, pero bateó .294 con un OPS de .939 contra los zurdos. De acuerdo a AP, el beisbolista necesita 21 jonrones para convertirse en el cuarto jugador de las Grandes Ligas en llegar a 700 a lo largo de su carrera.

El Novato del Año de la Liga Nacional en 2001 bateó al menos .300 con un mínimo de 30 jonrones y 100 carreras impulsadas en cada una de sus primeras 10 temporadas en St. Louis, equipo con el que ganó los tres premios MVP de su carrera e hizo nueve apariciones en el All-Star Game.

En 2012, el dominicano firmó un contrato de 10 años y 240 millones con los Angels, equipo que lo cortó en mayo pasado mientras bateaba un promedio de .198. Posteriormente, firmó con los Dodgers, donde conectó 12 jonrones e impulsó 38 carreras en 85 juegos. Es decir, la temporada pasada, Pujols acumuló una línea ofensiva de .236 con 17 jonrones y 50 remolcadas en 109 partidos, divididos entre ambos equipos. Aunque nunca mostró su forma de MVP en Los Ángeles, formó parte de un equipo All-Star en 2015.

deportes@eleconomista.mx

kg