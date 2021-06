Cuando algo pasa por primera vez, nunca se olvida. Y menos cuando era algo que se había estado buscando durante tantos años. El 2 de octubre de 2019 quedará marcado para siempre en la historia de los Acereros de Monclova como el día en que consiguieron su primer campeonato en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), tras superar a los Leones de Yucatán 9-5 en el Juego 7.

Solo tres equipos han podido ser campeones por primera vez en esta liga durante el siglo XXI: Monclova (2019), Toros de Tijuana (2017) y Saraperos de Saltillo (2009 y 2010), pero el sabor para Acereros fue especial tras haber caído en sus intentos ante Guerreros de Oaxaca en 1998 (4-0) y ante Tigres de Quintana Roo en 2015 (4-1).

“El equipo, mientras más veces toque la puerta, eventualmente se va a abrir (...) tiene mucho que ver con la calidad de los muchachos, con que se sientan a gusto, tranquilos, que les guste vivir en Monclova y que se sientan contentos con la organización. Es un aspecto que, si bien suena muy fácil, requiere de tiempo y maduración”, destacó en aquel momento Gerardo Benavides, propietario total de Acereros desde 2017.

Benavides venía de un título y dos subcampeonatos con los Pericos de Puebla. No es un improvisado en el beisbol y en su equipo se encuentra una pieza clave: José Meléndez, director deportivo, con experiencia en puestos gerenciales en San Antonio, Philadelphia, Laredo y Arizona, siempre vinculado al beisbol.

“Nuestra meta siempre es ganar campeonatos, no estamos en el negocio nada más para competir y cumplir, aquí cada año que se arma el equipo es para ganar. Esta temporada nos han pasado muchas cosas, muchas lesiones y muchas bajas, pero no hay ninguna excusa para no competir por el bicampeonato”, recalca Meléndez en entrevista con El Economista.

Llegó a Monclova junto a Benavides, en 2017. En su currículum destaca el haber sido director de marketing de San Antonio Missions (Ligas Menores), desarrollar jugadores en Philadelphia Phillies, presidente y manager general de los Laredo Broncos (liga independiente), así como presidente y CEO de la liga invernal de Arizona y de New World Sports Management, una agencia de representación y relaciones públicas para deportistas.

Con esa experiencia, Meléndez señala que el objetivo de Acereros, luego de una temporada de LMB cancelada por el covid, es repetir el título y mantener esa línea ganadora hasta posicionarse en un lugar histórico.

“Me gustaría hacer una dinastía de campeonatos, deseo que vengan muchos más, ojalá no tan difíciles como en 2019 y que en una época de 20 o 30 años se pueda decir que Monclova fue un equipo muy fuerte, con una dinastía como Diablos Rojos, Sultanes o Tigres”.

Modelo de fichajes y captación de jóvenes

Para 2021, Acereros fichó a dos jugadores procedentes de Grandes Ligas: Bartolo Colón, quien estuvo en el máximo nivel durante 21 años y fue cuatro veces seleccionado al Juego de Estrellas, así como Addison Russell, con cinco temporadas en los Chicago Cubs y una Serie Mundial en 2016. Sin embargo, el director deportivo aclara que dichos fichajes no fueron producto de una fuerte suma de dinero, sino de gestiones.

“Mucha gente cree que estamos gastando mucho, pero la verdad es que los peloteros vienen por el trato y apoyo de (Gerardo) Benavides. No pagamos salarios enormes, todos creen que tenemos una nómina encima de otros, pero no. Hemos invertido mucho en el desarrollo en últimos tres o cuatro años, aquí se invierte inteligente para hacer un buen espectáculo en la LMB”.

De acuerdo con Spotrac, el último salario de Bartolo Colón en Grandes Ligas fue de 1.75 millones de dólares por temporada. El dominicano debutó este año en México y, con 48 años, es clave para mantener a Monclova en el Top 3 de la División Norte, además de liderar la tabla de pítchers con más triunfos (cuatro, empatado con Masaru Nakamura, Edgar Torres, Alexandro Tovalin y Dylan Unsworth).

“Bartolo tiene mucha experiencia, es un líder positivo, es un buen ser humano y nos va a ayudar mucho en lo deportivo y también afuera. Su fichaje es parte de un proceso que dura un año o dos. Con Addison (Russell) estuve un año atrás de él, pero al final logramos firmarlos y espero que vengan muchos más peloteros así”.

José Meléndez señala que Acereros tiene scouts en todo el país y, actualmente, una sucursal de Ligas Menores llamada Rocky Mountain Vibes, ubicada en Colorado. Además, la gestión de Benavides creó una academia en Monclova desde hace cuatro años, de la cual dos de sus egresados ya están en roster principal del equipo en 2021.

¿Cuál es el objetivo de Acereros de Monclova con los jóvenes?

“Siempre vamos a intentar desarrollar peloteros para exportarlos o para desarrollarlos en el primer equipo. La primera meta es exportar a los que merecen la oportunidad de ir a EU y realizar el sueño, y la segunda meta es buscar que sean peloteros de LMB por muchos años. Firmamos chicos desde los 15 años y tenemos scouts en toda la república, estamos bien cubiertos”.

Con 28 partidos jugados en la temporada actual, Monclova es el tercer mejor equipo de la División Norte (y de la liga entera) con 18 triunfos (10 de ellos en casa). Además, son el cuarto con más carreras (169) y segundo con más hits (303) de toda la LMB, en busca de repetir la euforia de aquel 2 de octubre de 2019.

