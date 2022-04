Cuando se revisa detalladamente el talento tenístico mexicano, uno se sorprende. En el ámbito juvenil México cuenta con un top 15 del mundo, Rodrigo Pacheco, y con un top 100, Carlos Álvarez. En el profesional varonil, aunque en dobles el veterano Santiago González ha sido un referente en solitario, las nuevas generaciones vienen escalando en el ranking de singles.

Los empresarios amantes del tenis se han puesto la misión de revivir a México en la escena profesional a partir de la atracción de torneos al país: torneos ITF, de exhibición, ATP 500, ATP 250 y Challenger 125, un escaparate para que los jóvenes adquieran experiencia.

Eduardo Vélez, mexicano ex campeón junior de Wimbledon y director de Vélez Academy, explicó a El Economista que hace aproximadamente tres años empezó a haber más torneos en México, lo que ayuda a que los jugadores comiencen a tener presencia a nivel internacional: “que vean su nivel y que puedan competir con jugadores de otros países sin que tengan la necesidad de viajar al extranjero para obtener puntos”.

Carlos Álvarez fue uno de los tenistas mexicanos que participó en México City Open, que se realiza del 4 al 9 de abril. Tiene 17 años y es la segunda mejor raqueta mexicana en el tenis juvenil, ocupa el puesto 62 en el World Tennis Tour Juniors Ranking.

En el torneo Challenger del Centro Deportivo Chapultepec (CDCH) pudo cumplir uno de los objetivos que se planteó este año: debutar en los torneos profesionales. Sus metas a lo largo de la temporada serán seguir sumando experiencia y nivel al participar en más torneos como este, jugar los Grand Slams juveniles que restan en el calendario “y al final de año yo espero acabar por lo menos en el top 20 o 15 ITF y ya tener un ranking profesional”.

“(Tener torneos en casa) es bastante importante y muy bueno para nosotros los tenistas mexicanos porque hay talento escondido. Hay muchos chavos que juegan muy bien, que tienen mucho talento, que pueden dar el siguiente paso y a lo mejor no tienen algunas oportunidades pero creo que este tipo de torneos sin duda alguna nos da la oportunidad de mostrar el nivel y el futuro que tenemos. Aparte, creo que son muchos durante el año”, dijo el juvenil.

Por otra parte, Alejandro Hernández es el mejor tenista masculino de singles mexicano de acuerdo al ranking de la ATP, ocupa el puesto 559 a sus 22 años pero su meta al término de abril es escalar al número 400 gracias a una gira de cuatro torneos que se realiza en México y, de esta manera, poder jugar en más torneos Challenger, pues al México City Open, ingresó por la vía del wild card.

“Es maravilloso tener estos torneos en casa, porque no tienes que salir del país. Jugar con tu público mexicano es algo muy bonito”, dijo en entrevista con El Economista el también hijo de Alejandro Hernández Puente, ex tenista de la década de los 90, representante mexicano en Copa Davis.

Aunque ambos tenistas cayeron en la primera ronda, el que México cuente con giras de torneos como estos es un importante apoyo a sus carreras. Durante todo el mes de abril, ambos tenistas estarán participando en los Challenger 125 de San Luis, Aguascalientes y Morelos.

A su vez, Alex Hernández, originario de Guerrero, recibió en febrero un wild card para participar en el Abierto de Acapulco; además, la Federación Mexicana de Tenis también trajo al país un total de 25 torneos ITF Jr. para que los tenistas juveniles puedan sumar puntos en casa; mientras que ambos esperan ver si se abre una oportunidad para ellos en el torneo 250 de Los Cabos.

Son este tipo de esfuerzos los apoyos más trascendentes en estos momentos de sus carreras, cuando aún no cuentan con un impulso financiero importante de patrocinadores. Aunque la ATP cubre algunos gastos, como el de servicios médicos y de fisioterapeutas, y solicita que los organizadores de los eventos absorban los costos del hospedaje y de al menos una comida al día; los jugadores invierten de sus bolsillos para correr con el costo de los viajes y equipo multidisciplinario.

A lo largo del año, Alex procura jugar entre 30 y 40 torneos, que le representan una inversión considerable, aunque no quiso precisar el monto, “pero sí quiero llegar a dónde quiero estar, hay que tener un equipo detrás”.

_ ¿Cómo financias tu preparación?

“Con los torneos (premios económicos). De más chico tenía el apoyo de Telcel, que me ayudó muchísimo, y ahora mis papás me ayudan un poco y estoy haciendo la lucha de lo que ganó de los torneos”. Sus patrocinadores actuales son Wilson México y Lululemon.

Un caso similar es el de Carlos, sus padres son los que soportan su carrera, sin embargo, menciona que otro de los grandes pilares en su formación es el apoyo que tiene de las academias de tenis en México, donde también requiere de costear su estancia.

“Entrené aquí en el CDCH el año pasado, siempre me han apoyado mucho, me han dado todo para que pueda seguir dando el máximo, entrenando y compitiendo. Por cuestiones de la altura y climáticas tuve que moverme a Mérida, llevo unos nueve meses en la academia Centro Tenis con Pasión (...) con estar en su academia, llevarme a todo tipo de torneos, el estar entrenando con Diego (Marañón) y darme comida, preparación física y estancia, la verdad es que estoy muy contento. Se me da la confianza para dar mi mejor nivel de tenis y estar cómodo, como estar en casa”.

_ ¿Qué haces de diferente para buscar ser el próximo referente del tenis mexicano?

“Ser una persona con los pies en la tierra, saber cuando estás haciendo las cosas bien o no. Y cuando no las estoy haciendo bien siempre trato de dar el 100% cada día en los entrenamientos. Ser una persona responsable y disciplinada, yo creo que ese tipo de detalles son los que me han ayudado a mejorar mi nivel de tenis y obviamente estar presente siempre en los entrenamientos. Tengo la confianza de que con esas cosas que hago pueda seguir subiendo al siguiente nivel y seguir teniendo buenos resultados. Creo que para mí lo que más me ha ayudado es esa disciplina, responsabilidad y esa humildad de saber dónde estás, qué quieres lograr y qué quieres mejorar”, compartió Álvarez.

En los últimos años, los experimentados Santiago González, Hans Hach, Miguel Ángel Reyes Varela han llevado la batuta en el tenis profesional varonil mexicano, aunque en la modalidad de dobles. González alcanzó el mejor ranking de su carrera (22) tras acceder a la Final de dobles del Masters 1000 de Indian Wells en marzo; Hach se ubica dentro del top 70 del mismo listado.

Actualmente, México se encuentra en el Grupo Mundial I de la Copa Davis, tras la descalificación de Bielorrusia, y dentro del equipo de cinco para representar a la bandera tricolor en el certamen internacional se encuentra Alejandro Hernández, así como Gerardo López Villaseñor, Luis Patiño, Miguel Ángel Reyes-Varela y Hans Hach.

*Juan Alejandro Hernández

-Ranking singles: 559

-Nacionalidad: Mexicana

-Edad: 22 años

-Juego: Diestro, dos manos revés

-Victorias-derrotas (ITF): 54-55

*Luis Carlos Álvarez

-Ranking ITF: 62

-Nacionalidad: Mexicana

-Edad: 17 años

-Juego: Diestro

-Victorias-derrotas (Jr.): 73-32

