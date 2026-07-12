Más de 35,000 corredores llenan calles en el Medio Maratón CDMX 2026; kenianos dominan competencia

La Ciudad de México volvió a convertirse en el epicentro del atletismo con la celebración de la XIX edición del Medio Maratón BBVA 2026, una competencia que reunió a más de 35 mil participantes entre atletas de élite, corredores aficionados y familias que recorrieron algunas de las principales vialidades de la capital.

La prueba de 21 kilómetros fue dominada por atletas africanos. En la rama varonil, el keniano Simon Maywa se llevó el primer lugar tras detener el cronómetro en 1:04:36, mientras que en la femenil su compatriota Gladys Cherop Longari conquistó la victoria con 1:12:19, quedándose cerca del récord de la competencia, establecido en 2024 con un tiempo de 1:10:34.

El podio masculino lo completaron el ugandés Abel Chelangat, con un tiempo de 1:05:55, y el mexicano Jorge Luis Cruz Pérez, quien terminó tercero con 1:06:07 para convertirse en el mejor representante nacional. En la categoría femenil, la keniana Winsam Jerono finalizó en segundo sitio y la ecuatoriana Silvia Patricia Ortiz Morocho ocupó la tercera posición. Los ganadores absolutos recibieron premios económicos de 50 mil pesos, mientras que los segundos y terceros lugares obtuvieron 35 mil y 20 mil pesos, respectivamente.

Recorrido renovado por Paseo de la Reforma y Chapultepec

Uno de los principales cambios de esta edición fue el nuevo trazado de la ruta. La salida se dio frente al Hemiciclo a Juárez y avanzó por avenida Juárez hacia la Plaza de la República para incorporarse a Paseo de la Reforma.

Posteriormente, el circuito llevó a los corredores hasta Montes Apalaches, desde donde ingresaron a la Tercera y Segunda Sección del Bosque de Chapultepec antes de regresar a Reforma por Fernando Alencastre y la calzada Chivatito. La meta se ubicó frente al Ángel de la Independencia, completando los 21.0975 kilómetros oficiales del recorrido. La organización también implementó siete bloques de salida escalonados para facilitar un arranque más ordenado y seguro.

Deporte adaptado también tuvo protagonismo

El Medio Maratón también incluyó competencias de deporte adaptado.

En discapacidad visual varonil, Alejandro Pacheco Castillo obtuvo el primer lugar, seguido por Leonardo Villafaña Contreras y Raúl David Flores Torres. En silla de ruedas varonil, el triunfo fue para Gonzalo Valdovinos González, quien registró un tiempo de 1:03:51.

En la rama femenil, Alina de Jesús Solís Espinosa consiguió la victoria en las pruebas de discapacidad visual y silla de ruedas, seguida por María de los Ángeles Herrera Camacho y Maribel Tolentino Ángeles.

Reconocen apoyo operativo para el Medio Maratón

Al concluir la competencia se realizó la ceremonia de premiación con la participación de autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, representantes del deporte y patrocinadores.

El Instituto del Deporte capitalino destacó el trabajo coordinado de dependencias como la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el ERUM, la Cruz Roja, el Metro, Metrobús, Protección Civil, personal operativo, jueces y voluntarios, cuya labor permitió que la edición 2026 concluyera sin contratiempos y reafirmara al Medio Maratón como una de las competencias más importantes de América Latina.