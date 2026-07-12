Incendio en un pub de Bangkok cobra la vida de al menos 27 personas

Al menos 27 personas perdieron la vida en ⁠un incendio en un pub de Bangkok, informaron el lunes el primer ministro de Tailandia y ⁠otras autoridades, en uno de ⁠los incidentes más mortíferos de este tipo de los últimos años en el centro turístico.

"Hay más de 27 fallecidos", dijo Anwut Pho-ampai, de la Fundación Ruamkatanyu, que gestiona un servicio voluntario de rescate en situaciones de emergencia.

El primer ministro Anutin Charnvirakul, que visitó el lugar del incendio en la madrugada del lunes, explicó a periodistas que, según los testimonios de los supervivientes, el pub se llenó rápidamente de humo tras declararse el incendio, lo que obligó a muchos a correr hacia la parte trasera del local, cerca de los aseos, pero no había salidas de emergencia.

"Hemos recuperado 27 cadáveres; el resto está siendo trasladado al ⁠hospital", agregó Anutin. Un responsable ⁠de la administración ⁠metropolitana de Bangkok informó de que 63 personas resultaron heridas ⁠en el incendio.

Aún no se conocen los detalles exactos, pero se cree que el incendio se inició en el pub "Rong Beer Na Lat Phrao", situado en el distrito de Chatuchak de Bangkok, informaron los medios locales.