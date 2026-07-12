Messi está listo para su tan esperado primer duelo ante Inglaterra en la semifinal del Mundial

Lionel Messi lleva más de dos décadas labrándose un camino en el fútbol ⁠internacional, enfrentándose a todas las selecciones ganadoras de un Mundial, desde Brasil hasta Francia, pero en esa lista siempre ha faltado un rival destacado: Inglaterra.

Eso cambiará el miércoles, cuando Argentina se enfrente a la selección europea ⁠en una de las semifinales del ⁠Mundial en Atlanta, un choque de gigantes que la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) ha descrito en su página web como "el partido que el destino le debía a Messi".

Messi, de 39 años, se ha enfrentado a Brasil, Uruguay, Alemania, Italia, España y Francia a lo largo de su carrera, pero nunca se ha cruzado con Inglaterra.

Lo más cerca que estuvo fue en un partido amistoso en Ginebra en noviembre de 2005, la última vez que ambos equipos se enfrentaron.

Argentina perdió por 3-2 el encuentro, en el que Wayne Rooney y Michael Owen, que marcó dos goles, remontaron los tantos de Hernán Crespo y Walter Samuel. Messi, sin embargo, no pudo estar en el partido tras ser expulsado en su debut internacional frente a Hungría a principios de ese mismo año.

"Es especial porque es una selección grande, es una potencia y siempre es lindo jugar contra una selección así, partidos de este estilo", dijo Messi a los periodistas tras la victoria de Argentina por 3-1 sobre Suiza en la prórroga de los cuartos de final del sábado.

"Así que ahora intentar descansar porque venimos de mucha acumulación, mucho desgaste y el grupo obviamente lo siente. Y tratar de llegar en las mejores condiciones para hacer lo que venimos haciendo: competir", añadió.

Argentina superó su tercer partido eliminatorio dramático consecutivo, tras derrotar a Cabo Verde por 3-2 en la prórroga en ⁠la ronda de los 32 y remontar para vencer ⁠a Egipto por 3-2 en octavos de final, ⁠tras ir perdiendo 2-0 a falta de 11 minutos para el final.

Messi contribuyó con una asistencia en el primer ⁠gol de Alexis Mac Allister contra Suiza, pero fue el primer partido del Mundial, desde la victoria por 2-0 de Argentina sobre Polonia en la fase de grupos de Qatar 2022, en el que no marcó.

"Inglaterra puede superar a Argentina en velocidad, pero ellos cuentan con ese pequeño genio que es Messi. Todos juegan para él. Todo el mundo debería estar emocionado", dijo el comentarista de la BBC Micah Richards.

"Marcarlo es imposible porque no retrocede". El enfrentamiento contra Inglaterra añadirá un nuevo capítulo a una de las rivalidades más cargadas ⁠de emoción del fútbol, forjada por décadas de drama deportivo y tensión política, al tiempo que otorgará a Messi un lugar en un clásico que ha dejado algunos de los recuerdos futbolísticos más imborrables de Argentina.