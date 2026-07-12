El petróleo se dispara más de 3% ante las nuevas hostilidades en el estrecho de Ormuz

Los precios del petróleo abrieron con una fuerte alza el lunes, tras un fin de semana marcado por ataques estadounidenses contra Irán y el anuncio de Teherán de cerrar el estrecho de Ormuz, un paso estratégico para el comercio mundial de hidrocarburos.

El barril de Brent del mar del Norte para entrega en septiembre, referencia internacional, subía 3.75% a 78.86 dólares hacia las 22:10 GMT, antes de la apertura de los mercados financieros en Asia.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate para entrega en agosto, escalaba 3,65% hasta 74,02 dólares.