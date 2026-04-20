Valores ESG, nuevo imán para atraer talento

La atracción de talento se ha convertido en un desafío para las organizaciones no solo por un entorno laboral cada vez más competitivo, sino también más consciente. Los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) dejaron de ser un diferenciador reputacional y se convirtieron en un factor decisivo en la competencia por los mejores perfiles.

Las personas buscan más que un sueldo, quieren contribuir al cuidado del mundo en el que viven. De acuerdo con el Workmonitor 2025 de Randstad, el talento busca organizaciones con una cultura que se alinee con sus valores, ambiciones y circunstancias personales a través de beneficios y políticas ambientales.

De hecho, el 58% de los mexicanos afirma que no aceptaría un empleo en una empresa cuyos valores sociales y ambientales no coincidan con los suyos, una cifra que supera significativamente el promedio mundial del 48 por ciento. Un 42% ni siquiera consideraría a una organización que no sea proactiva en mejorar su sostenibilidad.

“El trabajo va más allá de tener dinero, implica la satisfacción de que lo que voy a hacer en una empresa de verdad me hace sentir útil, que aporto a la sociedad, que me permite tener una mejor calidad de vida, un equilibrio con mi familia, mis amigos y el medioambiente”, resalta Liliana Macías, consultora de Recursos Humanos y Gestión de Competencias.

Los datos de Randstad evidencian que el 83% de los mexicanos considera que los valores y el propósito de su empresa actual están alineados con los suyos, un compromiso esencial, pues el 33% ha renunciado a un empleo por no estar de acuerdo con las posturas de la dirección.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que la destrucción del planeta se ha acelerado por el cambio climático, la deforestación, el cambio de uso del suelo, la producción intensiva agrícola y ganadera, el comercio ilegal de vida silvestre y las sequías. La UNAM proyecta que en menos de 10 años la sequía acabará con el libre suministro de agua.

Estos factores afectan al futuro y bienestar de la humanidad. Según el Banco Mundial, aproximadamente 18 de cada 100 personas en el mundo viven en situación de pobreza, un dato que empieza a alarmar a los jóvenes.

Talento joven interesado en organizaciones con criterios ESG

La ONU recuerda que el bienestar mundial depende del cuidado y preservación de los ecosistemas, y en el contexto del Día Internacional de la Madre Tierra, que se celebra el 22 de abril, invita a implementar una economía más sostenible para acabar con la pobreza, combatir el cambio climático y prevenir la extinción masiva.

En esa línea, Fernanda Bermúdez, Country Chair de G100 México, destaca que la cultura de sostenibilidad en las organizaciones es necesaria para valorar y cuidar a las personas que en ellas laboran, pero también a su entorno. “Es fundamental que la sostenibilidad no la entendamos de fuera hacia dentro, sino de dentro hacia fuera”, menciona.

Afirma que no es una moda, sino una cultura que ha comenzado a predominar entre las generaciones jóvenes, que son más conscientes de su consumo y de las consecuencias de no cuidar los recursos, por ello, buscan organizaciones que tengan ese cuidado.

Un estudio de la revista de Medio Ambiente de la Universidad Complutense de Madrid señala que los jóvenes son más propensos a investigar el compromiso de una empresa con el cambio climático antes de aceptar una oferta de empleo. Según Randstad, el 53% de Millennials y 52% de la Generación Z priorizan la alineación de valores.

Liliana Macías añade que cada vez más candidatos buscan empresas que estén estructuradas formal y legalmente y que generen un impacto más allá del negocio. “Investigan si tienen proyectos sociales, ambientales o educativos, y si es una empresa que, desde lo personal, les aporta no solo en el ámbito profesional”.

Randstad muestra que el 44% estaría dispuesto a ganar menos dinero si su trabajo contribuye activamente a la sociedad, en tanto Susan Hunt Stevens, fundadora de WeSpire, compartió a EY que las iniciativas ESG generan mejoras de 10 puntos porcentuales en el compromiso laboral en puestos de alta rotación y 37 puntos en la retención.

RH necesita rediseñar sus procesos

Fernanda Bermúdez resalta que las empresas necesitan ajustarse a las nuevas demandas del mercado laboral. “Si quieren que su negocio persista, van a tener que cambiar sus criterios”.

En tanto Liliana Macías dice que, para atender las exigencias del talento, las áreas de Recursos Humanos necesitan transformarse y replantear estrategias que alineen la necesidad de la compañía con una visión socialmente responsable.

“Antes la empresa era quien seleccionaba al candidato, ahora ambos tienen relación de poder. Hoy es el candidato quien investiga y cuestiona para ver si es donde quiere entrar a aportar”. Explica que ellos revisan desde cómo es el ambiente laboral, hasta qué proyectos sociales tienen y cuánto aportan a la sociedad.

Las expertas refieren que no se trata de mostrarse como empresas socialmente responsables solo con certificados, sino de emplear prácticas reales, especialmente porque los criterios ESG se convertirán en un requisito básico para competir por talento.