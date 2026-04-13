Redes sociales, vitrina de la marca empleadora y la experiencia real en el trabajo

Las redes sociales se han convertido en una vitrina de la marca empleadora, sea buena o mala. El entorno digital está visibilizando los ambientes de trabajo y la experiencia real de las personas, lo que influye en la capacidad de atracción de talento de las empresas y en la decisión de tomar o no una oferta de empleo.

“El verdadero pulso de una organización no está en su página corporativa, está en las redes sociales de sus propios colaboradores. Las plataformas digitales se han convertido en una especie de termómetro emocional del talento, ahí vemos en tiempo real cómo se sienten las personas en su trabajo, qué valoran, qué cuestionan y qué están dispuestas a compartir con el mundo”, afirma Alejandra Martínez, responsable de Estudios del Mercado Laboral de Computrabajo.

De acuerdo con la investigación El colaborador social de LLYC, los mexicanos comparten en promedio 1,700 mensajes diarios en redes sociales relacionados con su trabajo, la mayoría de los temas son quejas sobre cargas y jornadas laborales, malos ambientes de trabajo y pocas oportunidades de desarrollo.

“Se han convertido en un parámetro para que las personas identifiquen qué tan bueno y qué tan malo es trabajar en tu empresa”, comenta Erika Chafino, directora general de Código 111. Por supuesto, advierte, el entorno no está libre de comentarios mal intencionados, pero es una realidad que ya no se pueden ignorar en la estrategia de marca empleadora.

Según PeopleScout, para el 86% de las personas en búsqueda de empleo la presencia en redes sociales de una empresa influye en su decisión para postularse. Esto evidencia el alcance que tiene la conversación digital en torno a los empleadores para quienes buscan un trabajo.

Sin embargo, la relevancia que tienen estas plataformas no significa que la estrategia de marca empleadora se encamine en conversaciones artificiales.

Desde la perspectiva de Alejandra Martínez, para cuidar la voz del colaborador en redes sociales se necesita “coherencia”, las personas transmiten lo que realmente se vive. “Obliga a las empresas a tener una escucha más activa, a cuidar mejor la experiencia del colaborador y a entender que la cultura no se comunica, se demuestra. En este contexto, las empresas que van a destacar no son las que tienen el mejor storytelling, sino las que tienen las mejores historias reales a través de su gente”.

En eso coincide Erika Chafino, las conversaciones en redes sociales son parte de una estrategia, pero tiene que estar alineada a la vivencia real en el entorno laboral. “Lo primero que hay que hacer, es entender que la marca empleadora no es una estrategia solamente de Recursos Humanos, puede ser el precursor, pero es una estrategia de negocio y todas las áreas tienen que estar involucradas”.

En ese sentido, puntualizan las especialistas, las redes sociales reflejarán una buena marca empleadora sólo cuando la experiencia de los colaboradores sea positiva. La presión está en cuidar los ambientes de trabajo y el día a día de los trabajadores.

Y no sólo enfocarse en quienes ingresan, la reputación en redes sociales exige también diseñar mejores experiencias en el reclutamiento y en las desvinculaciones; es decir, en todo el ciclo de vida de un colaborador.

“No sólo se hará visible la opinión de las personas que trabajan contigo, sino de quienes ya vivieron un proceso de reclutamiento contigo, ¿cómo lo trataste? Una de las grandes preguntas que deben hacerse las áreas de Capital Humano es, ¿qué valor agregado le están ofreciendo a las personas que buscan empleo, independientemente si se quedan o no”, señala Alejandra Martínez.

En ese tenor, Erika Chafino agrega que la estrategia de marca empleadora debe abarcar tanto a quienes ingresan como a los que se van. “Tus salidas tiene que ser tan integral y funcional, no sólo para que la gente no hable mal de ti, sino para que realmente tengas embajadores de marca que, aunque ya no colaboren contigo, seguirán hablando bien de tu marca”.

Redes sociales: La decisión de postularse o no

“Muchas de las búsquedas iniciales de los candidatos comienzan por ahí. Es el primer canal donde la gente busca trabajo investiga qué tan recomendable es una empresa a la que quieren postularse”, asegura Erika Chafino.

La reputación de un empleador en redes sociales ya es un factor que influye en la decisión de postularse o no a una empresa. El Indicador del Empleo de Computrabajo, muestra que las múltiples opiniones negativas de una empresa generarían que el 33% de las personas no aceptara una oferta de trabajo y un 46% investigaría más antes de tomar una oportunidad laboral.

“La reputación digital hoy puede definir las oportunidades laborales de una persona. Hay que buscar coherencia, criterio, comunicación y que las señales de comportamiento que le mandamos a los candidatos realmente sean las que queremos que le lleguen”, apunta Alejandra Martínez.

Las especialistas coinciden en que el contexto actual es una oportunidad para dejar de ver la marca empleadora sólo como un aspecto que se construye con discursos y empezar a atender los elementos que generan una buena experiencia en el trabajo.