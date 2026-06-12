Fomenta Felipe Macías servicios cercanos con Alcalde en Acción

El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías, continúa llevando las Jornadas de Servicios de “Alcalde en Acción” a diferentes delegaciones, con el objetivo de acercar a las colonias del municipio los servicios que ofrecen las distintas dependencias municipales y evitar que los ciudadanos tengan que trasladarse para acceder a ellos.

Felifer Macías destacó que este tipo de acciones fortalecen la atención y el bienestar de las familias queretanas, por lo que invitó a las y los ciudadanos a aprovechar las jornadas de servicios de salud gratuitos que brinda el DIF Municipal.

Además, exhortó a la población a acercarse a las dependencias municipales, donde pueden acceder a descuentos en diversos pagos y recibir orientación sobre los programas que ofrece el Municipio.

Durante la jornada más reciente, que se llevó a cabo en la delegación de Santa Rosa Jáuregui, se benefició a más de 300 personas y el alcalde entregó sillas de ruedas y andaderas a quienes realizaron previamente su solicitud. Esta acción prioriza la atención de las personas adultas mayores que requieren este tipo de apoyos y contribuye a generar mejores condiciones de bienestar en las distintas zonas de la capital.

Los servicios del DIF Municipal que se ofrecieron en esta jornada incluyeron consultas médicas generales, pediátricas, tamizaje para diabetes y toma de glucosa, servicios de limpieza dental y aplicación de flúor, servicios de optometría con entrega de lentes, entrega de aparatos auditivos, estudios de mastografía y escáner mamario, así como entregas de glucómetros y baumanómetros, sillas de ruedas, andaderas y bastones.

Adicionalmente, se brindaron atenciones relacionadas con descuentos en multas y recargos del impuesto predial; donación de árboles, plantas y semillas; información sobre los talleres de Artes y Oficios; orientación de la Secretaría de Innovación y Tecnología. Además, se ofrecieron servicios de Justicia Cívica, así como información y trámites de las secretarías de Servicios Públicos Municipales, Desarrollo Social y Seguridad Pública Municipal.

Con estas acciones, el Municipio de Querétaro reafirma su compromiso de acercar programas, trámites y apoyos a las distintas zonas de la capital, con el propósito de brindar una atención más cercana, eficiente y oportuna que contribuya a mejorar la calidad de vida de las familias queretanas.