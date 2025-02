¿Aceptarías un empleo que no se alinea con tus valores? 58% lo rechazaría

El mundo del trabajo tiene nuevas realidades, y una de ellas es el peso que tienen los valores de las empresas para las personas, los cuales ya son un factor decisivo para quedarse o irse de una compañía. El entorno de trabajo se percibe diferente y el salario ya no es el único elemento que determina la permanencia y la atracción del talento.

De acuerdo con el Workmonitor 2025 de Randstad, el 58% de los mexicanos afirma que rechazaría un empleo en una empresa con valores sociales o ambientales que no se alineen a los suyos. Esta proporción supera al promedio global de 48 por ciento.

“Alinear el trabajo con las circunstancias personales y las ambiciones sigue siendo una prioridad para el talento, con algunos aumentos sustanciales con respecto al año pasado”, indica la firma de capital humano en el informe.

La importancia que tienen los valores sociales y ambientales de las compañías para las personas no es una tendencia nueva. A nivel global, en el último pasó creció 10 puntos porcentuales el universo de trabajadores que no están dispuestos a emplearse en organizaciones que no se alineen con sus valores.

Y esta búsqueda de una alineación entre los propósitos personales y los corporativos se ve reflejada también en el peso que tiene para el talento la visión de sus líderes. Según la investigación, el 33% de los trabajadores en México reconoce que ha dejado un empleo por no estar de acuerdo con la postura de sus jefes.

“Los trabajadores buscan empleos que se alineen más estrechamente con sus circunstancias, aspiraciones y valores particulares. La personalización ahora define el éxito a la hora de atraer y retener a los mejores talentos”, señala Randstad en su estudio.

Es tanta la importancia que tienen los valores corporativos para las personas, que un 44% reconoce que aceptaría un menor salario en una empresa que tenga un impacto positivo en la sociedad.

Sin embargo, el cambio de expectativas de la fuerza laboral no sólo se refleja en el interés por contar con un empleador que comparta sus propósitos, los trabajadores también tienen prioridades en torno la flexibilidad laboral y balance vida-trabajo.

En el caso de México, si bien para el 88% de las personas el salario se mantiene como el elemento más atractivo en el trabajo, el equilibrio entre la vida laboral y personal (84%) y la flexibilidad horaria (74%) tienen un nivel de importancia igual de elevado.

“Hoy en día, el trabajo es más que un simple salario (…) la remuneración sigue siendo importante, pero los talentos de hoy tienen expectativas multifacéticas”, afirma Sander van ‘t Noordende, CEO de Randstad.

Estas nuevas prioridades también influyen en las razones para quedarse en una compañía. El 58% de los trabajadores en México asegura que ha renunciado a un empleo por una cultura laboral tóxica, una cifra superior al promedio global de 44 por ciento.

Sentido de comunidad

El informe también indagó sobre el sentido de comunidad en las empresas. En este rubro, la mitad de las personas afirma que dejaría un empleo si siente que no pertenece al lugar de trabajo, esto destaca la importancia de las buenas relaciones en el espacio laboral.

El deseo de buenas relaciones en el trabajo va más allá de un interés por socializar, destaca la firma en el estudio. Las personas buscan un sentido de comunidad porque influye en su desempeño y contribuye a un mejor entorno organizacional.

El 84% de los encuestados en México considera que tiene una mejor productividad si percibe un sentido de comunidad con sus colegas del trabajo y un 85% desea una mayor cohesión con el resto con sus compañeros.

“Nuestros hallazgos pueden haber revelado un cambio significativo en el papel del trabajo en nuestras vidas. Con sociedades cada vez más individualistas y muchas instituciones comunitarias viendo una disminución de la membresía, las personas pueden estar buscando en sus lugares de trabajo para llenar este vacío”, señala Randstad.

Sin embargo, los trabajadores aún atribuyen una buena parte de la responsabilidad a los empleadores en la creación de culturas laborales positivas y con sentido de pertenencia.