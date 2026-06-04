Actualizaciones para impedir importaciones con trabajo forzoso de la STPS insuficientes, según USTR

A un año de que se dio a conocer el funcionamiento administrativo del apartado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior (VUCEM), la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) determinó que el gobierno de México incumple con la aplicación efectiva de la prohibición para importar mercancías producidas con trabajo forzoso u obligatorio. Ante la falta de resultados concretos en las aduanas, la autoridad estadounidense evalúa la posibilidad de imponer aranceles como medida de presión comercial.

El diagnóstico formal de la USTR señala que no existe evidencia de que las autoridades mexicanas hayan bloqueado cargamentos bajo este criterio regulatorio desde la entrada en vigor de la medida en mayo de 2023. La representación comercial estadounidense enfatizó que las deficiencias operativas persisten en la Agencia Nacional de Aduanas de México, la cual presuntamente desestimó una solicitud formal de investigación mediante un procedimiento calificado como poco transparente y sin la participación de organizaciones sindicales o de la sociedad civil.

Para atender y destrabar la operación de este mecanismo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en coordinación con la Secretaría de Economía, ejecutó una reconfiguración técnica y jurídica orientada a flexibilizar el acceso al procedimiento. Entre las acciones principales, se eliminó la restricción que limitaba el trámite exclusivamente a personas físicas o morales constituidas en México, permitiendo la intervención de actores nacionales y extranjeros.

Asimismo, se garantizó la confidencialidad de los solicitantes al eximirlos de la obligación de identificarse y se simplificaron los requisitos de admisión a cuatro elementos obligatorios: fundamentos legales, descripción técnica del bien, razón social del productor y país de origen.

El protocolo diseñado por la autoridad laboral mexicana establece que, tras admitir una solicitud, se dispone de un plazo máximo de 180 días hábiles para emitir un dictamen. La investigación abarca el cruce de información institucional con el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía, además de consultas con las agencias aduaneras de Estados Unidos y Canadá para cotejar la existencia de Órdenes de Retención de Mercancías previas. El esquema otorga al importador un periodo de 20 días hábiles para presentar pruebas de debida diligencia en su cadena de suministro antes de que la Comisión de Comercio Exterior valide cualquier restricción física en las aduanas.

A pesar de estas modificaciones y de que la USTR reconoció la colaboración de buena fe por parte del gobierno mexicano para abordar las inquietudes bilaterales, sus informes sostienen que los esfuerzos institucionales de México no han derivado en medidas claras ni efectivas en los puntos de entrada al país.

La preocupación central de Estados Unidos radica en la falta de certidumbre en los plazos de resolución, la ausencia de criterios públicos de admisibilidad y el flujo deficiente de información entre la autoridad laboral y los administradores aduaneros.