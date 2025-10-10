Salud mental en el trabajo: Soluciones cosméticas limitan mejoras

Si hablamos de salud mental en el trabajo, la buena noticia es que hay mayor conciencia sobre su relevancia, pero una buena parte de las medidas adoptadas aún siguen desconectadas de los factores en el entorno laboral que afectan el bienestar mental. A decir de especialistas, hay más soluciones cosméticas que acciones de alto impacto.

En buena medida, esto se refleja en el nivel de estrés laboral que siguen experimentando los trabajadores, sólo por citar una de las muchas afectaciones. El último reporte Tendencias del entorno laboral de Kelly, evidencia que el 61% de las personas ha padecido burnout y otro 31% reconoce que su entorno de trabajo le ha generado ansiedad.

Desde el 2019, cuando entró en vigor la Norma 035 para la prevención de factores de riesgo psicosocial en el trabajo, poco se ha logrado en la práctica en la mejora de la salud mental de las personas.

“Hay un cumplimiento cosmético para aprobar una inspección, pero en este plano, los esfuerzos no tienen ningún sentido, son costosos. Pero en realidad, la aplicación de la Norma 035 no es caro, y más que dinero, requiere voluntad. El primer paso es cambiar las formas de liderazgo”, afirma Jorge Gutiérrez Siles, consultor senior de Kaysa Salud y Bienestar.

A decir del especialista, los altos niveles de violencia y estrés laboral son una señal de que las medidas implementadas no están corrigiendo los problemas de fondo. “Las cargas de trabajo siguen sin atenderse, el ritmo acelerado de trabajo sigue igual, la autonomía es escasa y el liderazgo autócrata aún es común”.

Según el informe Redefiniendo la salud mental 2025 de Mercer Marsh Beneficios (MMB), el 63% de las compañías en México cuenta con programas o iniciativas corporativas para la gestión de la salud mental de los empleados. Estas son las medidas más comunes:

Comunicados específicos sobre la salud mental

Programa de apoyo al empleado

Campañas de educación en salud mental para empleados y sus familias

Iniciativas para el desarrollo de habilidades socioemocionales

Programa de prevención de violencia, acoso laboral en el trabajo

Coaching, apoyo profesional.

Ariel Almazán, líder de Consultoría en Salud y Bienestar en México y Latam para MMB, expone que muchas de las acciones para la gestión de riesgos psicosociales son aisladas y no forman parte de un plan estructurado.

“Las iniciativas cosméticas, se ven preciosas, pero no son acciones puntuales, no tienen continuidad y limitan la efectividad”, apunta el especialista.

Los expertos coinciden en que la prevención de trastornos mentales en el trabajo requiere de un abordaje integral, diagnósticos adecuados, medidas acordes a los riesgos más elevados y una mejora de los entornos organizacionales.

El entrenamiento de líderes, el balance vida-trabajo, evaluaciones periódicas, espacios seguros para el diálogo, son algunas acciones bajo costo, pero que tienen un alto impacto en la prevención, comparte Ariel Almazán.

Las soluciones cosméticas, puntualiza Jorge Gutiérrez Siles, son costosas y poco efectivas. “Hay que rencausar los esfuerzos hacia los objetivos que se han establecido, entender que la atención de la salud mental y la NOM 035 tienen relación, pero también una distinción y si atendemos lo que obligadamente atendemos lo que corresponde en factores de riesgo psicosocial, alcanzaremos mejores niveles de salud mental”.

Las facturas de una mala salud mental

Una mala salud mental merma el bienestar general de las personas, su desempeño en el trabajo y sus relaciones afectivas. La factura es alta.

El Reporte de Salud Mental de Grupo AXA e Ipsos muestra la dimensión de los efectos. El 82% de los trabajadores en México reconoce que el burnout les afecta en su vida diaria. El estrés laboral ocasiona en promedio 2.7 impactos negativos en el contexto personal de los empleados.

Estas son las afectaciones más comunes del burnout en la vida personal:

Dificultad para dormir

Malestares físicos, como dolores de cabeza o musculares

Mayor irritabilidad y cambios de humor

Disminución de la motivación o la productividad

Dificultad para concentrarse o tomar decisiones

Cambios en el apetito

Impacto negativo en las relaciones personales

Aumento en el consumo de sustancia, como alcohol o cafeína

Sin embargo, el espacio laboral está lejos de ser un entorno para conversar sobre estos temas y aún, es poco común acudir con especialistas. Sólo 7% de las personas comparte sus preocupaciones con compañeros de trabajo, los mexicanos suelen dialogar sobre estos temas con familiares (60%), amigos (32%) y sólo un 17% lo hace con profesionales de la salud.