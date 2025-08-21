Mitos y realidades del trabajo en apps, lo que revelan los primeros resultados del programa del IMSS

Los primeros resultados del programa piloto del IMSS para la afiliación de trabajadores de apps han permitido conocer con más detalle las realidades del modelo de trabajo, y con ello, han derribado algunos mitos, como las afirmaciones de que la mayoría de las personas usa las plataformas digitales para complementar ingresos y que una buena parte, presta servicios en más de una aplicación.

Si bien el objetivo del programa piloto del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es diseñar un régimen de seguridad social adecuado, al estar inscritos todos los repartidores y conductores de apps en el primer mes, permitió tener una fotografía más amplia del trabajo en aplicaciones.

Estos son algunos mitos y realidades:

1. El universo real de trabajadores

Las autoridades estimaban que en las plataformas digitales se empleaban casi 660,000 personas. Sin embargo, el IMSS reportó en el primer mes de la prueba piloto más de un millón de trabajadores inscritos.

Aunque no todos los conductores y repartidores tendrán acceso pleno a la seguridad social en los siguientes meses, ya que esto depende de su nivel de ingreso neto al mes, sí muestra el universo real de las personas que prestan servicios a través de aplicaciones.

Sin embargo, la estimación de las propias plataformas digitales tampoco era cercana. En la antesala de la reforma laboral que reguló el trabajo en apps, las empresas indicaban que cerca de 2.5 millones de personas obtenían ingresos a través de las aplicaciones.

2. Actividad complementaria de ingresos

Antes de que el Gobierno Federal anunciara su propuesta para regular el trabajo en aplicaciones, un argumento frecuente de las empresas era que se trataba de una actividad complementaria de ingresos para muchos; es decir, no era su fuente principal de recursos económicos.

Pero, según la información del IMSS, el 74% de los conductores y repartidores tiene en las plataformas digitales su fuente principal de ingreso. “Lo cual demuestra la idea de que esta actividad no es complementaria”, indica el Instituto en un comunicado.

3. La mayoría se conecta en más de una aplicación

También era una afirmación frecuente: las personas prestan servicios en más de una aplicación. Aunque esto sí es parte de la realidad del modelo, los datos del IMSS confirman que no es generalizado.

El 80% de los conductores y repartidores se conectan sólo en una aplicación. Es decir, sólo dos de cada 10 prestan servicios en más de una plataforma.

4. Es un trabajo de jóvenes

La realidad del trabajo por aplicaciones y el empleo juvenil sí se confirma con las primeras cifras de la prueba piloto. El 56% de la fuerza laboral en este sector tiene menos de 35 años, eso confirma un perfil joven.

Programa piloto de trabajadores de apps: ¿Qué sigue?

En los siguientes meses sólo conservarán su acceso pleno a la seguridad social los repartidores y conductores de apps que tengan ingresos netos iguales o superiores a un salario mínimo mensual, quienes no alcancen este umbral, serán considerados trabajadores independientes, pero conservarán su cobertura contra accidentes de trabajo, de acuerdo la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Pero siempre habrá posibilidad de recuperar la afiliación cuando se alcance el ingreso establecido en la LFT. En otras palabras, es probable que algunos trabajadores cuenten a lo largo del año con más de un mes en los que no estén cubiertos al 100% por todos los servicios del IMSS.

Esta prueba piloto seguirá hasta diciembre de este año. Al finalizar el ejercicio, el IMSS podrá proponer al Congreso de la Unión las modificaciones a la legislación de seguridad social para diseñar un régimen adecuado a las realidades del modelo.

El acceso a la seguridad social de los trabajadores de apps deriva de la reforma a la LFT que reguló el trabajo por aplicaciones, el nuevo capítulo en la legislación estableció reglas especiales para estas actividades, conservando la flexibilidad del modelo, pero garantizando beneficios para quienes alcanzan a generar una facturación igual o superior a un salario mínimo.