Afiliación sindical se estanca en el último año; sólo 13% de trabajadores está sindicalizado

La afiliación sindical de los trabajadores en México no sólo no despega sino que prácticamente se estancó en el último año al ubicarse en una tasa de 13%, indican datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

El porcentaje de trabajadores afiliados a un sindicato en el país en el primer trimestre de 2026 fue prácticamente igual al del mismo periodo de 2025 cuando se registró 13%, según los datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

Así, entre enero y marzo de este año, de los 41 millones de trabajadores subordinados y remunerados sólo 5.3 millones pertenecían a un sindicato.

En 2019, se reformó la Ley Federal del Trabajo (LFT) con el objetivo de garantizar el derecho de afiliación de los trabajadores a un sindicato de manera libre y autónoma.

Derecho a afiliarse a un sindicato, poco ejercido en México

Sin embargo, desde entonces la tasa de afiliación ha avanzado apenas poco más de medio punto porcentual.

Cuando entró en vigor la reforma de democracia sindical la tasa era de 12.3% con lo que se ha mantenido prácticamente en el mismo nivel porcentual. Sólo en una ocasión superó ligeramente ese umbral cuando en 2021 se colocó en 13.1 por ciento.

“No ha variado nada. Las variaciones se registraron por cambios en la plantilla de puestos, no a las afiliaciones. No hemos tenido un movimiento importante”, de acuerdo con Blanya Correal, especialista en temas laborales y cultura del trabajo.

En países como Canadá y Estados Unidos, principales socios comerciales de México, la tasa de afiliación sindical en el sector privado alcanza cifras de 13% y 13.4%, respectivamente, indican datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En el caso de Canadá, la afiliación en el sector público es de 33%. Islandia registra un afiliación de 70%, es el país con mayor afiliación de los países de la OCDE.

De acuerdo con el artículo 357 de la Ley Federal del Trabajo, tanto los trabajadores como los empleadores tienen derecho a constituir las organizaciones que consideren pertinentes, sin autorización previa.

“Se garantiza el derecho de libre afiliación y asociación, la autonomía de los sindicatos y la prohibición de todo acto de injerencia en su vida interna”, de acuerdo con la Secretaría del Trabajo federal en el documento Apuntes sobre Libertad Sindical.

Desconfianza en sindicatos inhibe la afiliación: especialistas

Sin embargo, no ha aumentado el número de trabajadores que ejerzan este derecho de sumarse a un sindicato.

“La narrativa que los sindicatos le han planteado a los trabajadores no ha logrado conquistar a las personas”, advierte Correal.

El reto de los sindicatos es lograr que los trabajadores, sobre todo las generaciones más jóvenes como la Centennial, observen cuál es el beneficio de pagar una cuota sindical, agrega.

A esto se suma una percepción de desconfianza hacia las organizaciones sindicales.

“Persisten la desconfianza hacia los sindicatos, la alta informalidad y los esquemas laborales que dificultan la organización. Las personas empleadoras han fortalecido su gestión laboral directa, reduciendo incentivos para sindicalizarse", advierte Jimena Sánchez, socia de la firma Employment Legal Aid.