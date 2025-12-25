Buscar
Sopa de codito navideña, la receta tradicional que no falla en las fiestas

image

La sopa de codito bien hecha, cremosa y equilibrada, como protagonista de la mesa.

Diego López

La sopa de codito es un clásico absoluto de las mesas mexicanas en diciembre. Aunque suele verse como acompañamiento, cuando se prepara bien puede convertirse en protagonista. Su éxito depende de la cremosidad, el punto exacto de la pasta y el equilibrio entre ácido, salado y graso.

Cada familia tiene su versión, pero hay principios que no fallan: pasta bien cocida, aderezo emulsionado y reposo suficiente para que los sabores se integren. No es una receta complicada, pero sí requiere atención al detalle.

Esta versión busca respetar la tradición y, al mismo tiempo, darle el lugar que merece dentro del menú navideño.

Sopa de codito

Ingredientes

  • 500 g de codito
  • 1 taza mayonesa
  • 1/2 taza crema
  • 1 cda mostaza
  • Jamón picado
  • Queso amarillo o manchego
  • Piña en cubos (opcional)
  • Chícharos
  • Sal y pimienta

Preparación

  • Cuece la pasta en agua con sal y enfría ligeramente.
  • Mezcla mayonesa, crema y mostaza hasta emulsionar.
  • Incorpora pasta, jamón, queso y complementos.
  • Ajusta sazón y refrigera al menos 2 horas antes de servir.

tracking reference image

