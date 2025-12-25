Sopa de codito navideña, la receta tradicional que no falla en las fiestas

La sopa de codito es un clásico absoluto de las mesas mexicanas en diciembre. Aunque suele verse como acompañamiento, cuando se prepara bien puede convertirse en protagonista. Su éxito depende de la cremosidad, el punto exacto de la pasta y el equilibrio entre ácido, salado y graso.

Cada familia tiene su versión, pero hay principios que no fallan: pasta bien cocida, aderezo emulsionado y reposo suficiente para que los sabores se integren. No es una receta complicada, pero sí requiere atención al detalle.

Esta versión busca respetar la tradición y, al mismo tiempo, darle el lugar que merece dentro del menú navideño.