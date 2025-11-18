El secreto de cocina para evitar que el huevo se desparrame en la sartén

Hay trucos que cambian la forma en la que cocinas para siempre, y este es uno de ellos. Unas simples gotas de vinagre pueden transformar la manera en que fríes un huevo: la clara queda más compacta, la yema luce brillante y cremosa, y la sartén se ensucia menos. No es una moda de redes sociales ni un capricho químico; es un recurso que muchos cocineros profesionales llevan años aplicando en silencio.

La clave está en la reacción entre el ácido del vinagre y las proteínas del huevo. Al tocar la sartén caliente, el vinagre acelera la coagulación de la clara, evitando que se desparrame y dando como resultado un huevo frito más “recogido”, uniforme y con esa forma que normalmente solo se consigue con práctica o con utensilios especiales. Y sí, también reduce los bordes quemados que arruinan la estética del plato.

Pero ahí no termina el beneficio. El vinagre ayuda a que el huevo no se pegue tanto, sobre todo en sartenes ya muy usadas o de acero inoxidable. Su acidez disuelve residuos microscópicos y mejora la superficie antes de que la grasa y el huevo entren en acción. En pocas palabras: una sartén más “lista” para trabajar y un huevo que se desliza con mayor facilidad.

Huevo fritoFreepik

Para aplicarlo en casa, no hace falta complicarse: calienta la sartén a fuego medio, añade aceite o mantequilla y, justo antes de romper el huevo, rocía unas cuantas gotas de vinagre blanco o de manzana. Deja que se evapore un par de segundos y cocina como siempre. El sabor del vinagre no se queda —es tan poca cantidad que se desvanece—, pero el efecto en la textura es evidente.

Huevo, sartén y vinagre: una combinación mínima que mejora tu desayuno sin esfuerzo, sin utensilios nuevos y sin gastar de más. A veces, los grandes trucos de cocina nacen de pequeños secretos que siempre estuvieron en el estante de la despensa.