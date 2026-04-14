Pasta casera para sopa: la forma más sencilla de elevar cualquier caldo en casa

2 tazas de harina de trigo (puede ser normal o de sémola)

2 huevos

1 pizca de sal

1 cucharada de aceite de oliva (opcional)

Agua (solo si es necesario)

Preparación:

En una superficie limpia, forma un volcán con la harina y coloca los huevos al centro. Añade la sal y el aceite. Con un tenedor, comienza a integrar poco a poco hasta formar una masa. Amasa durante 8 a 10 minutos hasta que esté lisa, elástica y no se pegue en las manos.

Envuelve en plástico o cúbrela con un paño y deja reposar al menos 30 minutos. Este paso es clave para que la masa se relaje y sea más fácil de estirar.

Una vez reposada la masa, extiéndela con rodillo o máquina hasta que quede muy delgada (casi transparente). Esto es importante para que la pasta sea ligera dentro del caldo.

Opciones de corte para sopa:

Fideos finos: enrolla la lámina y corta tiras delgadas.

Cuadritos: corta en pequeños cuadros tipo “sopa de pasta”.Tiras irregulares: perfectas para sopas rústicas.

Deja secar la pasta unos 10-15 minutos antes de usarla para que no se pegue al cocinar.