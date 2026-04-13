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Receta de tacos de tripa: el secreto está en la limpieza para lograr el dorado perfecto
Limpiar bien la tripa de res no solo es clave para evitar malos olores, también define su textura y sabor. Así puedes hacerlo en casa y lograr tacos crujientes por fuera y suaves por dentro.
La tripa de res es uno de los ingredientes más representativos de la calle mexicana, pero también uno de los más incomprendidos en la cocina casera. Su preparación requiere paciencia y técnica, especialmente en el proceso de limpieza, que es lo que realmente define si el resultado será un taco memorable o un platillo difícil de disfrutar.
En términos sanitarios, limpiar correctamente la tripa no es opcional: al tratarse de una víscera, puede contener residuos, grasa y olores fuertes que, si no se eliminan, afectan directamente el sabor final. Este proceso no solo responde a higiene, sino a técnica culinaria, ya que una tripa mal lavada jamás logrará ese dorado uniforme que se busca en los puestos más tradicionales.
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Además, el exceso de grasa o impurezas impide que la tripa se fría correctamente. En lugar de quedar crujiente, puede volverse chicloso o demasiado blando. Por eso, los taqueros expertos dedican tiempo a este paso, incluso más que a la cocción misma, porque saben que ahí está la base del éxito.
En casa, replicar ese nivel de calidad es posible, pero hay que respetar cada etapa. Desde el lavado con ingredientes ácidos hasta una primera cocción que suaviza la textura, todo influye en que al final tengas una tripa dorada, crujiente por fuera, pero suave y jugosa por dentro, justo como la que se sirve en los mejores tacos de México.
Ingredientes:
Preparación:
Limpieza Profunda: Voltea la tripa y enjuaga con abundante agua. Frota con sal gruesa y el jugo de los limones. Después, agrega el vinagre y vuelve a tallar bien para eliminar olores e impurezas. Enjuaga varias veces hasta que el agua salga clara.
Primer cocimiento: Coloca la tripa en una olla con agua, ajo, laurel y un poco de sal. Cocina a fuego medio durante 40 a 60 minutos hasta que esté suave. Este paso ayuda a eliminar cualquier residuo restante y mejora la textura.
Corte y preparación: Escurre y deja enfriar un poco. Luego corta la tripa en trozos pequeños, del tamaño ideal para tacos.
Dorado perfecto: En un sartén amplio o comal, cocina la tripa a fuego medio-alto. Puedes agregar un poco de aceite o usar su propia grasa. Déjala freír hasta que esté bien dorada y crujiente por fuera, moviendo constantemente para un dorado uniforme.
Armar los tacos: Sirve en tortillas calientes y acompaña con cebolla, cilantro y tu salsa favorita.