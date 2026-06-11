Mundial 2026: torta ahogada, el sabor de Guadalajara que revive el debate del birote (receta)

Si hay un platillo que millones de turistas encontrarán en Guadalajara durante el Mundial 2026, ese es la torta ahogada. Al igual que el tequila o el mariachi, este emblemático antojito tapatío forma parte de la identidad gastronómica de Jalisco y será una de las primeras recomendaciones para quienes lleguen a la ciudad en busca de fútbol y sabores locales.

Pero alrededor de ella existe un debate que divide a cocineros, panaderos y aficionados: ¿la torta ahogada solo sabe bien cuando se prepara con birote salado? La respuesta es más compleja de lo que parece.

La torta ahogada nació en Guadalajara entre las décadas de 1920 y 1930. Existen varias versiones sobre su origen, aunque la más difundida señala a Luis de la Torre, conocido como "El Güero", como uno de los pioneros en vender este platillo que terminó convirtiéndose en símbolo de la ciudad.

¿Qué tiene de especial el birote?

El birote salado es un pan único de Guadalajara. Su origen suele vincularse a técnicas panaderas europeas introducidas durante el siglo XIX y a las condiciones climáticas de la ciudad, que favorecieron una fermentación distinta a la de otros panes mexicanos.

Su principal característica es una corteza dura y resistente, con una miga firme que permite soportar grandes cantidades de salsa sin deshacerse de inmediato. Esa es precisamente la razón por la que fue adoptado para la torta ahogada.

Incluso especialistas y panaderos tapatíos sostienen que el birote es el elemento que define la experiencia tradicional, ya que mantiene la estructura del pan mientras absorbe parte del sabor de las salsas.

Entonces, ¿sin birote no hay torta ahogada?

Para los puristas, sí. Para la cocina casera, no necesariamente. Lo que realmente necesita una torta ahogada es un pan de corteza firme que soporte la humedad. Un bolillo muy suave terminará convirtiéndose en una masa difícil de comer, pero una baguette rústica o un bolillo bien horneado pueden acercarse bastante a la experiencia original.

De hecho, fuera de Jalisco numerosos restaurantes han desarrollado versiones exitosas adaptando el tipo de pan disponible en sus regiones. Lo importante es conservar el equilibrio entre la textura del pan, las carnitas y las dos salsas que distinguen al platillo.

La torta que probarán miles de turistas durante el Mundial

Con Guadalajara como una de las sedes mundialistas, se espera que miles de visitantes nacionales y extranjeros busquen probar algunos de los platillos más representativos de la región.

La torta ahogada tiene una ventaja frente a otros clásicos mexicanos: es económica, fácil de encontrar y concentra en un solo bocado elementos esenciales de la cocina jalisciense, desde las carnitas de cerdo hasta el chile de árbol y el característico birote.

No es casualidad que para muchos viajeros sea una parada obligada apenas aterrizan en la Perla Tapatía.