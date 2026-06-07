¡Orgullo nacional! José Miguel Jáuregui gana el Concurso Nacional de Sommeliers 2026 y va al Mundial

La competencia empezó a jugarse antes de la primera copa. José Miguel Jáuregui escuchó los nombres de los finalistas en orden alfabético y el suyo fue el último en aparecer. Apenas había pasado ese primer filtro emocional cuando vino el sorteo: sería el primero en participar. En un concurso donde se evalúan precisión, conocimiento, memoria sensorial, dominio escénico y temple, abrir la final también significaba enfrentar la tensión sin referencias previas.

"Siempre las competencias son un poquito inciertas. Inicialmente, sin saber si pasábamos a la final o no. En el momento que anuncian a las personas, porque lo anunciaron en orden alfabético, pues yo fui el último en ser anunciado, también me generó un poco de tensión y nervio", contó Jáuregui a Bistronomie después de coronarse como Mejor Sommelier de México 2026.

La Gran Final del Concurso Nacional de Sommeliers 2026, organizada por la Asociación de Sommeliers Mexicanos A.C. en el marco del Día Internacional del Sommelier, se realizó en San Miguel de Allende y reunió a algunos de los profesionales más preparados del país. El objetivo: elegir al representante mexicano para el ASI Best Sommelier of the World 2026, el campeonato internacional más importante de la profesión, que se celebrará en octubre próximo en Lisboa, Portugal.

Una final bajo presión

Frente a un panel de jueces especializados, los finalistas enfrentaron una serie de pruebas diseñadas bajo estándares internacionales. La evaluación incluyó la elaboración de un cóctel clásico, servicio profesional de champagne, identificación de variedades de uva y origen mediante cata comparativa, cata oral de vino tinto, evaluación de bebidas destiladas en inglés, decantación y servicio de vino tinto, además de una prueba visual sobre regiones, productores, variedades y cultura vitivinícola.

José Miguel Jáuregui y Sandra FernándezCortesía

No era una competencia de memoria aislada, sino una revisión completa del oficio. Cada ejercicio obligaba a tomar decisiones en tiempo real: leer una copa, comunicar hallazgos, sostener el ritmo del servicio, controlar el lenguaje corporal y resolver con solvencia técnica.

"Un amigo me dijo: iniciaste como de menos a más, en el sentido de que comenzaste un poco más nervioso y después te fuiste desenvolviendo un poco más", reconoció Jáuregui.

Jáuregui no ocultó los momentos donde la presión se hizo más evidente. "Creo que eso fue la parte de mayor tensión en mi persona. Pero afortunadamente hubo pruebas que dominaba. También tuve la fortuna de que en las catas me fue bastante bien, en los vinos a ciegas y en los destilados".

Incluso después del triunfo, habló con claridad de sus propios puntos de dificultad. "En los vinos tintos, sigue siendo mi coco el Ribera del Duero. Pero sí, creo que hubo partes más de nerviosismo, sobre todo en la parte inicial, en el cóctel, en la parte de vino espumoso, de champagne. Pero conforme se fue desenvolviendo, la tensión y la ansiedad se fueron disipando".

José Miguel Jáuregui,Cortesía

El mejor sommelier de México

Con el resultado de la final, José Miguel Jáuregui fue proclamado Mejor Sommelier de México 2026. El reconocimiento no solo lo coloca al frente del gremio nacional durante este año, también le da el derecho de representar oficialmente a México en el ASI Best Sommelier of the World 2026.

"Ser el ganador del Concurso Nacional de Sommeliers 2026 es concretar un logro, un objetivo de hace ocho o 10 años que de cierta forma hemos ido buscando a través de concursos y certificaciones. Es ver cumplido un sueño que tuve hace tiempo y que apenas comienza con miras al mundial", dijo el sommelier radicado en Los Cabos.

Como parte de su preparación rumbo al campeonato internacional, Jáuregui también recibió una experiencia de capacitación en Burdeos, Francia. Ese proceso será parte de la ruta previa hacia Lisboa, donde México competirá en el escenario más importante de la sommellerie mundial.

Para el ganador, el resultado no se entiende como una hazaña individual. "Creo que nunca he jugado como individual. Realmente no lo creo. Yo me debo a muchas personas que me han apoyado. He tenido muchos mentores", afirmó.

José Miguel Jáuregui,Cortesía

Los reconocimientos del año

La ceremonia también distinguió a figuras y proyectos relevantes dentro de la industria del vino en México. Lourdes Martínez Ojeda, de Bruma, en Baja California, fue reconocida como Enóloga del Año 2026.

"Siempre he creído que la alianza y esta relación de amistad entre enólogos y sommeliers es capital y en México, más, somos una industria joven. Los enólogos estamos en barricas, viñedos y mostos, ustedes ven a nuestros consumidores, son nuestra voz. Me llena de orgullo que seamos una industria joven cambiando el mundo del vino", expresó Martínez Ojeda.

Enóloga del añoCortesía

El premio a Bodega del Año 2026 fue para Viñedo San Miguel, en Comonfort, Guanajuato. Jorge Solís, director de la bodega, recibió el reconocimiento con un mensaje de gratitud hacia el equipo, la Asociación de Sommeliers Mexicanos y los señores Cuadra, por la visión que hizo posible el proyecto.

"Seguiremos trabajando con pasión y excelencia por el vino mexicano", señaló Solís.

El reconocimiento como Sommelier del Año 2026 fue para Manuel Negrete, una de las figuras destacadas del gremio. "Recibir este galardón es un privilegio y una gran responsabilidad, me conmueve muchísimo estar aquí, agradezco mucho el cariño y las muestras de afecto, así como a mi familia y todas las personas que han sido grandes mentores en mi carrera. Sigamos creando comunidad de manera responsable y trabajando por el bien de esta industria", dijo durante la premiación.

Manuel NegreteCortesía

La responsabilidad después del triunfo

Para Jáuregui, ganar el concurso implica algo más que portar un título. En su lectura, representar a México exige reconocer las áreas donde todavía necesita apoyarse en otros profesionales y sostener una actitud de aprendizaje constante.

También habló de dos principios que considera esenciales para ejercer la profesión: ética y humildad. "Un gran sommelier, estoy en el trayecto de serlo, todavía creo que no he estado en ese punto. Pero hay personas que me han inspirado, grandes sommeliers que me han inspirado y creo que ese es uno de los fundamentos: dirigirte con ética, con la mayor ética posible en el gremio, en tu trabajo, en tu ambiente de acción".

Sobre la humildad, dijo: "A veces en el gremio se puede confundir un poquito la parte del ego. Creo que la humildad es algo que me ha funcionado y ha sido un eje; me ha permitido enriquecerme de personas que han tocado mi vida".

Bodega del Año, Viñedo San MiguelCortesía

Sus primeros pasos

El primer vínculo de José Miguel Jáuregui con el vino nació en casa, mucho antes de convertirlo en oficio. Su padre, ingeniero agrónomo, trabajó en algún momento en Coahuila y un día llevó una caja de vinos caseros, sin etiqueta, de distintas formas y corchos, que llamó la atención de José Miguel cuando tenía apenas 10 o 12 años.

"Esa fue como la primera semilla", recordó. En su familia nadie bebía vino de forma habitual, pero su padre solía recibir invitados con cócteles y sangrías; ese gesto doméstico, más visual que académico, abrió una curiosidad que años después terminaría conectándolo con la sommellerie.

"En ese momento yo no sabía lo que era un enólogo", dijo, pero esa cercanía con el campo y con la hospitalidad terminó por tener una influencia decisiva en su camino profesional.

El Concurso Nacional de Sommeliers 2026 cerró con un nombre definido para México: José Miguel Jáuregui. Su triunfo llegó después de una final construida sobre pruebas técnicas, tensión real y dominio progresivo del escenario. Lisboa será el siguiente examen.