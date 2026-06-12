Mundial 2026: 5 taquerías de CDMX para probar suadero como un verdadero chilango

Mientras el pastor tiene raíces vinculadas a la migración libanesa y las carnitas pertenecen al Bajío, el suadero nació y se desarrolló en las calles de la Ciudad de México. Su historia está ligada a los puestos nocturnos, a las avenidas iluminadas por focos amarillos y a las famosas choriceras donde la carne pasa horas cocinándose lentamente hasta alcanzar una textura suave y jugosa.

Para muchos capitalinos, comer un taco de suadero después de una fiesta, al salir del trabajo o durante una madrugada cualquiera forma parte de la identidad de la ciudad. Es un taco cotidiano, democrático y profundamente urbano.

Con el arranque del Mundial 2026, millones de visitantes llegarán a la capital mexicana buscando tacos al pastor, pero serán muchos los que descubran que el verdadero sabor chilango se encuentra en un taco de suadero servido sobre dos tortillas recién pasadas por la grasa de la choricera.

¿Qué es exactamente el suadero?

El suadero es un corte de res que se encuentra entre el abdomen y las piernas del animal. Durante años fue considerado un corte secundario, pero la cocina popular capitalina encontró la forma perfecta de transformarlo en un manjar callejero.

La preparación tradicional consiste en cocinarlo lentamente en una mezcla de manteca, jugos y calor constante dentro de una choricera, una especie de plancha circular característica de las taquerías de la Ciudad de México. El resultado es una carne tierna, ligeramente dorada por fuera, jugosa por dentro y con un sabor intenso que difícilmente se encuentra en otro taco.

¿Por qué es diferente al pastor?

Aunque ambos son protagonistas de la noche chilanga, sus diferencias son profundas.

El pastor utiliza carne de cerdo marinada con chiles y especias que gira en un trompo vertical inspirado en los shawarmas de Medio Oriente. Su sabor depende del adobo y del tostado de la carne.

Suadero en trozoDiego López

El suadero, en cambio, apuesta por la cocción lenta y por el sabor natural de la res. No necesita marinados complejos. Su personalidad proviene de la grasa, del tiempo de cocción y de la textura que adquiere al permanecer durante horas en la choricera. Es un taco más discreto en apariencia, pero profundamente adictivo para quienes buscan sabores tradicionales.

De comida popular a emblema gastronómico

Diversos investigadores y cronistas coinciden en que el taco de suadero se consolidó durante el siglo XX en la Ciudad de México, cuando vendedores ambulantes aprovecharon cortes económicos de res para alimentar a una ciudad en constante crecimiento. Con el paso de las décadas, el taco dejó de ser una comida exclusivamente obrera para convertirse en un símbolo de la cultura gastronómica capitalina.

Hoy aparece en guías gastronómicas internacionales, redes sociales y listas de recomendaciones para turistas. Lo que antes era un secreto de barrio se ha convertido en una parada obligada para cualquiera que quiera entender cómo sabe realmente la Ciudad de México.

Cinco templos del suadero que todo visitante del Mundial debería conocer

El Torito

Hablar de suadero en la Ciudad de México implica mencionar este establecimiento que ha construido una sólida reputación entre aficionados y conocedores. Su propuesta apuesta por una cocción lenta que permite que la carne conserve una textura suave y jugosa.

El resultado son tacos donde el equilibrio entre carne y grasa logra uno de los sabores más buscados por quienes recorren la ciudad en busca de auténtica comida callejera. Para muchos vecinos del centro de la capital, es una referencia obligada cuando se habla de tacos de suadero.

Dirección: Isabel La Católica 83, esquina con Mesones, Centro Hirtórico.

Tacos Tony

En la Narvarte, pocos nombres generan tanto consenso como este. Durante décadas ha sido una parada obligatoria para quienes buscan tacos servidos prácticamente a cualquier hora del día.

Su fama descansa en un suadero bien dorado, con bordes ligeramente crujientes y un interior suave. La combinación con sus salsas y el constante movimiento de clientes ha convertido al lugar en una de las taquerías más representativas de la vida nocturna chilanga.

Dirección: Torres Adalid 1702, Narvarte Poniente, Benito Juárez, Ciudad de México.

SUADEROFreepik

Los Cocuyos

En pleno Centro Histórico se encuentra uno de los puestos más famosos de México. Su reconocimiento internacional ha atraído a chefs, periodistas gastronómicos y turistas de todo el mundo.

Aunque destacan cortes como cabeza, cachete o lengua, el suadero se mantiene como uno de los favoritos. La cocción lenta y el intenso sabor de la carne han convertido a este sitio en una parada obligada para quienes desean probar la esencia más auténtica del taco capitalino.

Dirección: Simón Bolívar 59, Centro Histórico, Ciudad de México.

Los Güeros de Boturini

Pocas taquerías han logrado generar tanta conversación entre los amantes del taco como Los Güeros. Su nombre está asociado a una preparación generosa y a una clientela fiel que los sigue desde hace años.

Su suadero destaca por el equilibrio entre suavidad y sabor, además de una técnica de cocción que privilegia la jugosidad de la carne. Para muchos capitalinos representa una de las expresiones más auténticas de la tradición taquera de barrio.

Dirección: Lorenzo Boturini, colonia Tránsito, Ciudad de México.

Tacos Charly Oficial

En Tlalpan existe un nombre que para muchos aficionados al taco no necesita presentación. La fama de esta taquería ha trascendido generaciones y su suadero es considerado por numerosos clientes como uno de los mejores de la capital.

Su receta, desarrollada desde la década de los setenta, mantiene una preparación basada en carne de res cocinada lentamente en manteca, logrando una textura característica que ha convertido al lugar en un auténtico sitio de culto para los amantes del taco chilango.

Dirección: Av. San Fernando 201, Toriello Guerra, Tlalpan, Ciudad de México.