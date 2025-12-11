Buscar
El Economista
Bistronomie

Lectura2:00 min

Microbiota feliz: menús ricos en fibra para cuidar el intestino (y el estado de ánimo)

image

La ciencia es clara: comer más fibra no solo mejora la digestión, también impacta en la forma en que nos sentimos. Te contamos cómo funciona esta conexión intestino–cerebro y un menú para llegar a la fibra que tu cuerpo necesita.

Miriam Lira

Durante años, hablar de fibra era sinónimo de “comer salvado para ir al baño”. Hoy la conversación cambió: sabemos que un intestino bien alimentado puede influir en la energía, el peso, el sistema inmune e incluso en el estado de ánimo. El protagonista de esta historia es la microbiota: ese universo de bacterias y microorganismos que vive en el intestino y que, como cualquier comunidad, necesita comida de calidad para funcionar.

La buena noticia es que, en México, tenemos ingredientes llenos de fibra al alcance de la mano: frijoles, nopales, tortillas de maíz, avena, frutas de temporada, semillas. La mala: la dieta urbana, cargada de productos ultraprocesados, refrescos y harinas refinadas, ha ido desplazando esos básicos del plato diario.

Te puede interesar

Intestino y cerebro: una conversación constante

La microbiota intestinal se alimenta, en buena medida, de la fibra que nosotros no podemos digerir. Esa fibra llega al colon casi intacta y ahí las bacterias la fermentan para producir sustancias —como los ácidos grasos de cadena corta— que ayudan a regular la inflamación, mejoran la salud de la mucosa intestinal y participan en la producción de ciertos neurotransmisores relacionados con el bienestar.

Por eso se habla del intestino como “segundo cerebro”: porque está conectado al sistema nervioso central a través del nervio vago y de una red de señales químicas que van y vienen todo el día. Si comemos fibra suficiente y variada, damos material de trabajo a las bacterias “buenas”; si vivimos a base de azúcar, grasas trans y harinas refinadas, esa diversidad se empobrece.

¿Cuánta fibra necesitamos realmente?

La mayoría de las guías coinciden: las personas adultas necesitan entre 25 y 30 gramos de fibra al día. El problema es que, según distintos estudios de consumo, muchos apenas llegan a la mitad. La buena noticia es que no se trata de comer raro, sino de reacomodar lo que ya comemos:

  • Cambiar parte del pan blanco por tortillas de maíz o pan verdaderamente integral
  • Servir frijoles, lentejas o garbanzos de forma regular
  • Añadir una fruta entera (no solo jugo) en el desayuno
  • Sumar verduras y nopales en la comida y la cena
  • Usar semillas y frutos secos como “toppings” naturales

La clave está en la constancia: la microbiota no se “arregla” en un día, pero sí responde a lo que comemos, bocado a bocado.

El Economista

Para una microbiota feliz (aprox. 30 g de fibra)

Desayuno: avena con fruta y semillas

Avena cocida con plátano, manzana y semillas

  • 1/2 taza de avena tradicional cocida en agua o leche vegetal
  • 1/2 plátano en rebanadas
  • 1/2 manzana en cubos (con cáscara)
  • 1 cucharada de chía o linaza molida
  • 1 cucharada de nueces o almendras picadas
  • Canela al gusto, un toque de miel si lo necesitas

Por qué le gusta a tu microbiota:

La avena aporta fibra soluble (beta-glucanos), la fruta suma fibra y polifenoles, y las semillas añaden fibra más grasas buenas. Es un desayuno que sacia, estabiliza el azúcar en sangre y da combustible lento para la mañana.

Colación de media mañana: fruta con chile y semillas

  • Jícama y naranja con pepita
  • 1 taza de jícama en bastones
  • 1 naranja en gajos
  • 1 cucharada de pepitas de calabaza tostadas
  • Limón y chile en polvo al gusto

Por qué funciona:

La jícama es rica en fibra y en inulina, un tipo de fibra prebiótica que alimenta a las bacterias benéficas. La naranja suma vitamina C y más fibra; la pepita aporta grasa saludable y un toque crujiente.

Comida: plato fuerte rico en fibra

Taco–plato de frijoles, nopales y arroz integral

  • 2 tortillas de maíz
  • 1/2 taza de frijoles de la olla o refritos ligeros
  • 1/2 taza de nopales asados o guisados con jitomate y cebolla
  • 1/3 de taza de arroz integral
  • Pico de gallo (jitomate, cebolla, cilantro, chile, limón) al gusto
  • Una cucharada pequeña de queso fresco desmoronado (opcional)

Por qué le ayuda a tu intestino:

El frijol es uno de los alimentos con más fibra en la dieta mexicana tradicional, y además aporta proteína vegetal. Los nopales suman fibra soluble y mucílagos que favorecen la digestión. El maíz nixtamalizado de la tortilla, junto con el arroz integral, completa un plato lleno de fibra, pero familiar y reconfortante.

Colación de tarde: yogurt con toppings prebióticos

Vaso de yogurt natural con toppings de fibra

  • 1/2 taza de yogurt natural sin azúcar (si es con probióticos, mejor)
  • 1/3 de taza de fruta picada (por ejemplo, papaya o pera con cáscara)
  • 2 cucharadas de granola casera con avena y semillas, o 1 cucharada de avena + 1 cucharada de semillas mixtas

Tip:

Aquí mezclas probióticos (bacterias vivas del yogurt) con prebióticos (fibra de la fruta, avena y semillas). Es una forma sencilla de construir un “combo microbiota".

Cena: ligera, vegetal y con legumbres

Ensalada tibia de lentejas y verduras asadas

  • 1/2 taza de lentejas cocidas
  • 1/2 taza de calabacita y zanahoria asadas o salteadas
  • Un puñado de hojas verdes (espinaca, arúgula o lechuga)
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • Jugo de limón, sal y pimienta
  • Opcional: cubitos de aguacate

Por qué es buena elección nocturna:

Las lentejas aportan fibra y proteína vegetal sin caer pesado como una cena cargada de grasa o carne roja. Las verduras dan volumen, color y más fibra. Es una cena que ayuda a que la microbiota tenga “tarea” durante la noche sin sobrecargar al sistema digestivo.

Temas relacionados

Miriam Lira

Periodista gastronómica. Ha colaborado en medios como Reforma, Uno Tv, Revista Fortuna, Contralínea, El Universal, Food and Travel y El Heraldo de México, en donde fundó en 2017 Gastrolab, ganador de Mejor Medio de Comunicación gastronómica en 2023 por Vatel Club México. Ganadora de la beca Women Deliver 2019.

tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete