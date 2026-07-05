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México vs Inglaterra: Fish and chips con toque mexicano para ver el partido (receta)
Crujiente, fácil de compartir y perfecto para una tarde de futbol, el fish and chips es uno de los clásicos británicos que puede llevarse a la mesa mexicana con un toque de chipotle, limón y mucho antojo.
El partido entre México e Inglaterra también puede jugarse en la mesa. Mientras en nuestro país la reunión futbolera suele estar acompañada de tacos, guacamole, tostadas, chicharrón, salsas y cerveza bien fría, del otro lado aparece uno de los platillos más reconocibles de la cocina británica: el fish and chips.
La receta es sencilla, pero poderosa: pescado blanco cubierto con una mezcla ligera, frito hasta quedar dorado y crujiente, servido con papas a la francesa y alguna salsa cremosa. En Reino Unido suele comerse con vinagre, puré de chícharos o salsa tártara; sin embargo, para una mesa mexicana, el platillo se puede transformar con limón, chile en polvo y una mayonesa de chipotle.
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La idea no es competir contra los tacos ni sustituir las botanas mexicanas, sino sumar un guiño gastronómico al rival de la Selección Mexicana. Porque si el partido enfrenta a dos equipos en la cancha, la cocina también puede proponer su propio duelo de sabores: la fritura británica frente al picor mexicano.
Fish and chips, el clásico inglés que cabe en una mesa futbolera
El fish and chips es uno de esos platillos que nacieron de la comida popular y terminaron convertidos en símbolo nacional. Su encanto está en la combinación de texturas: pescado suave por dentro, cubierta crujiente por fuera y papas doradas que funcionan como acompañamiento, botana y antojo al mismo tiempo.
En esta versión, el toque mexicano aparece en la salsa. La mayonesa de chipotle aporta humo, picor y cremosidad; el limón ayuda a equilibrar la grasa de la fritura; y el chile en polvo sobre las papas acerca el plato al universo de las botanas mexicanas.
Ingredientes
Para el pescado:
- 4 filetes de pescado blanco, como bacalao, merluza, robalo, tilapia o huachinango
- 1 taza de harina de trigo
- 1/2 taza de fécula de maíz
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- 1 cucharadita de sal
- 1/2 cucharadita de pimienta
- 1 cucharadita de paprika o chile en polvo suave
- 1 taza de cerveza clara muy fría o agua mineral fría
- Aceite vegetal para freír
- Limón para servir
Para las papas:
- 4 papas grandes
- Aceite vegetal para freír
- Sal al gusto
- Chile en polvo al gusto
Para la mayonesa de chipotle:
- 1/2 taza de mayonesa
- 1 o 2 chiles chipotles adobados
- Jugo de medio limón
- Sal al gusto
Preparación
Pela las papas y córtalas en bastones gruesos. Colócalas en un recipiente con agua fría durante 20 minutos para retirar el exceso de almidón. Después escúrrelas y sécalas muy bien, ya que la humedad puede afectar la fritura.
Calienta aceite en una olla profunda. Fríe las papas una primera vez a temperatura media, solo hasta que comiencen a suavizarse, sin dorarse por completo. Retíralas y déjalas reposar unos minutos. Luego fríelas por segunda ocasión a temperatura más alta, hasta que queden doradas y crujientes. Al salir, sazónalas con sal y un poco de chile en polvo.
Para preparar la mezcla del capeado, combina en un recipiente la harina, la fécula de maíz, el polvo para hornear, la sal, la pimienta y la paprika. Agrega poco a poco la cerveza clara muy fría o el agua mineral hasta obtener una mezcla espesa, pero fluida. El frío ayuda a que la cubierta quede más ligera y crujiente.
Seca muy bien los filetes de pescado con papel absorbente. Pásalos por un poco de harina y después cúbrelos con la mezcla del capeado. Fríelos en aceite caliente hasta que estén dorados por fuera y cocidos por dentro. Retira y coloca sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa.
Para la mayonesa de chipotle, licúa o mezcla la mayonesa con los chiles chipotles, el jugo de limón y una pizca de sal. Puedes ajustar la cantidad de chipotle según el nivel de picor que prefieras.
Sirve el pescado recién hecho con las papas, limón y la mayonesa de chipotle. Si quieres llevarlo todavía más al terreno mexicano, acompaña con pico de gallo, salsa verde cruda o jalapeños en escabeche.