México vs Inglaterra: Fish and chips con toque mexicano para ver el partido (receta)

El partido entre México e Inglaterra también puede jugarse en la mesa. Mientras en nuestro país la reunión futbolera suele estar acompañada de tacos, guacamole, tostadas, chicharrón, salsas y cerveza bien fría, del otro lado aparece uno de los platillos más reconocibles de la cocina británica: el fish and chips.

La receta es sencilla, pero poderosa: pescado blanco cubierto con una mezcla ligera, frito hasta quedar dorado y crujiente, servido con papas a la francesa y alguna salsa cremosa. En Reino Unido suele comerse con vinagre, puré de chícharos o salsa tártara; sin embargo, para una mesa mexicana, el platillo se puede transformar con limón, chile en polvo y una mayonesa de chipotle.

La idea no es competir contra los tacos ni sustituir las botanas mexicanas, sino sumar un guiño gastronómico al rival de la Selección Mexicana. Porque si el partido enfrenta a dos equipos en la cancha, la cocina también puede proponer su propio duelo de sabores: la fritura británica frente al picor mexicano.

Fish and chips, el clásico inglés que cabe en una mesa futbolera

El fish and chips es uno de esos platillos que nacieron de la comida popular y terminaron convertidos en símbolo nacional. Su encanto está en la combinación de texturas: pescado suave por dentro, cubierta crujiente por fuera y papas doradas que funcionan como acompañamiento, botana y antojo al mismo tiempo.

Fish and chipsFreepik

En esta versión, el toque mexicano aparece en la salsa. La mayonesa de chipotle aporta humo, picor y cremosidad; el limón ayuda a equilibrar la grasa de la fritura; y el chile en polvo sobre las papas acerca el plato al universo de las botanas mexicanas.