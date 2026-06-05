México se volvió el paraíso de los creadores gastronómicos: comida, cultura y millones de vistas

Mientras algunos viajeros llegan a México por sus playas o zonas arqueológicas, una nueva generación de turistas aterriza con cámaras, micrófonos y drones. Son los creadores de contenido gastronómico que han encontrado en la cocina mexicana una combinación difícil de igualar: comida callejera, tradición, personajes, historia y millones de espectadores dispuestos a ver cada taco, torta o pan dulce que aparece en pantalla.

Uno de ellos es el español Tano Villar, creador de contenido especializado en viajes y gastronomía, quien acumula más de 430,000 suscriptores en YouTube y millones de visualizaciones en sus videos. Durante su reciente visita a México, el influencer reconoció que el país se ha convertido en uno de los destinos que mejor funcionan dentro de su contenido digital.

"Lo que he grabado en México siempre ha funcionado muy bien. El público latino es muy agradecido y siempre se vuelca con este tipo de contenido", explicó en entrevista con Bistronomie.

La fórmula parece sencilla, pero detrás existe una tendencia global. Diversos estudios sobre turismo gastronómico señalan que la comida se ha convertido en uno de los principales motores para elegir un destino, mientras que las experiencias culinarias generan una gran cantidad de contenido compartido en redes sociales.

Un país donde la vida gira alrededor de la comida

Para Villar, el principal atractivo de México no está únicamente en sus platillos, sino en la relación que existe entre la sociedad y la gastronomía.

"Gran parte de la vida social gira en torno a la comida. Puedes encontrar algo bueno para comer en cualquier esquina y siempre habrá alguien con quien compartirlo", comentó.

Tano Villar. - creador de contenido gastronómicoCortesía

Esa característica representa oro para los creadores digitales. A diferencia de otros destinos donde la experiencia gastronómica suele concentrarse en restaurantes específicos, en México el contenido aparece de manera espontánea: mercados, fondas, puestos callejeros, taquerías, panaderías y cocinas familiares forman parte de una narrativa que resulta atractiva para audiencias internacionales.

No es casualidad que México haya construido buena parte de su marca turística alrededor de su cocina. La gastronomía mexicana fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2010 y hoy representa uno de los principales activos turísticos del país. Además, diversos análisis estiman que alrededor de tres de cada diez dólares gastados por turistas en México terminan relacionados con alimentos y bebidas.

La audiencia quiere tacos, fondas y pan dulce

Si algo sorprendió al creador español fue que los grandes atractivos gastronómicos no necesariamente están en los restaurantes de lujo.

Durante su estancia en Ciudad de México visitó la Fonda Margarita a las seis de la mañana, una experiencia que calificó como "espectacular", y también quedó impactado por la dimensión de las panaderías mexicanas.

"Entré a una panadería y no sabía qué elegir. Nunca había visto algo así. La cantidad de pan, dulces, hojaldres y variedades es impresionante", relató.

De hecho, uno de los contenidos que más conversación generó durante su visita fue precisamente un video dedicado a una panadería tradicional mexicana, demostrando que para las audiencias internacionales los productos cotidianos del país pueden resultar tan atractivos como un restaurante premiado.

La lógica es sencilla: mientras en muchos países el acceso a este tipo de experiencias es limitado, en México la gastronomía forma parte de la vida diaria y ofrece una cantidad prácticamente inagotable de historias para contar.

Tano Villar. - creador de contenido gastronómicoCortesía

El nuevo negocio de mostrar cómo se come México

La relevancia de México dentro del ecosistema digital gastronómico también responde a una realidad económica. Los videos relacionados con comida generan altos niveles de interacción y permanencia de audiencia, mientras que los creadores encuentran en el país una enorme diversidad de contenidos sin necesidad de recorrer largas distancias.

Desde tacos al pastor hasta mercados tradicionales, pasando por fondas, mariscos, panaderías o cocina regional, cada ciudad ofrece material suficiente para semanas de grabación.

Investigaciones recientes sobre influencers gastronómicos muestran que el contenido relacionado con alimentos influye directamente en la intención de visita a restaurantes y destinos turísticos, convirtiendo a los creadores en nuevos promotores de la gastronomía local.

Por ello no sorprende que cada vez más youtubers europeos, estadounidenses y latinoamericanos incluyan a México dentro de sus rutas de contenido.

México, una potencia gastronómica también en YouTube

Hace algunos años, la fama gastronómica de un país dependía de guías especializadas, críticos o programas de televisión. Hoy la conversación ocurre en TikTok, Instagram y YouTube.

México parece haber entendido esa dinámica de manera natural. Su cocina no sólo atrae turistas; también genera historias capaces de cruzar fronteras y acumular millones de reproducciones.

Para Tano Villar, la conclusión es sencilla: los tacos son espectaculares, las fondas son únicas y las panaderías mexicanas pueden competir con cualquiera del mundo.