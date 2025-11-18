México brilla con 7 restaurantes en la lista 51-100 de Latin America’s 50 Best 2025

México confirma su relevancia gastronómica en América Latina al posicionar siete restaurantes en la lista 51-100 de Latin America’s 50 Best Restaurants 2025, presentada este 18 de noviembre. Más allá de su presencia numérica, esta edición revela movimientos clave que redefinen las dinámicas del fine dining nacional, mostrando una combinación de madurez, evolución y relevo.

Los cambios más significativos provienen de Pujol (24 → 51), Sud 777 (47 → 59) y Lunario (58 →90), descendiendo respecto a 2024 . En contraste, Cara de Vaca, Le Chique y Nicos mejoran notablemente sus posiciones, mientras que Em, del chef Lucho Martínez, ingresa por primera vez al listado, marcando un hito generacional.

Los mexicanos en los 50 Best América Latina.Especial

La ceremonia oficial se celebrará el 2 de diciembre en Antigua, Guatemala, en un contexto donde el turismo culinario continúa en expansión y América Latina se consolida como territorio gastronómico global.

México en el contexto latinoamericano

Con cuatro restaurantes posicionados desde la Ciudad de México, la capital se mantiene como una de las grandes capitales culinarias de la región. No obstante, la presencia de Monterrey, Valle de Guadalupe y Cancún evidencia un panorama descentralizado donde múltiples territorios participan activamente en la construcción del discurso culinario nacional.

Listado completo 50 Best América Latina 2025Cortesía

La lista extendida —que incluye restaurantes de 26 ciudades en América Latina— prepara el terreno para la ceremonia en Guatemala. La gala incluirá reconocimientos como Latin America’s Best Female Chef Award, Best Pastry Chef Award y Best Sommelier Award, además de las 50 Best Signature Sessions, cenas colaborativas entre chefs destacados de años anteriores y talentos locales.