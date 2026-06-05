México tiene 147,205 taquerías: El imperio gastronómico construido alrededor del taco

En México hay negocios que venden autos, farmacias, cafeterías, restaurantes de alta cocina y cadenas internacionales de comida rápida. Sin embargo, pocos formatos gastronómicos tienen una presencia territorial tan amplia como el taco. De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del Inegi el país cuenta con 147,205 establecimientos identificables dedicados principalmente a la preparación y venta de tacos, una cifra que incluye tanto negocios formales como una parte importante de la economía popular con ubicación fija. El dato resulta aún más revelador porque no contempla a buena parte del comercio ambulante y semifijo difícil de georreferenciar, por lo que la presencia real del taco en las calles mexicanas es todavía mayor.

La cifra permite dimensionar la relevancia económica de uno de los platillos más emblemáticos de la cocina mexicana. Con más de 147,000 establecimientos registrados, las taquerías figuran entre las categorías gastronómicas más numerosas del país dentro de los más de seis millones de unidades económicas activas que identifica el DENUE. Detrás de cada taco existe una extensa cadena productiva que involucra agricultores de maíz, productores de chile, ganaderos, porcicultores, avicultores, tortillerías, proveedores de insumos, distribuidores de bebidas y miles de familias que han encontrado en la taquería una forma de sustento.

El fenómeno adquiere una dimensión especial en un momento en el que México se prepara para recibir a millones de visitantes durante la Copa Mundial de Futbol de 2026. Mientras los reflectores estarán puestos sobre los estadios, la verdadera experiencia gastronómica de los aficionados probablemente se desarrollará en las calles, mercados, esquinas y pequeños locales donde se sirven tacos al pastor, de suadero, carnitas, barbacoa, cochinita pibil, pescado o canasta. En muchos sentidos, el taco será uno de los principales embajadores de la cocina mexicana ante el mundo.

Tacos al pastorFreepik

El platillo más democrático de México

Parte del éxito del taco radica en su capacidad para adaptarse a prácticamente cualquier región del país. Cada estado tiene su propia interpretación y especialidad. En el norte predominan las carnes asadas; en el centro, el pastor, el suadero y la longaniza; en el sureste, la cochinita pibil; mientras que en las costas destacan los tacos de pescado y mariscos.

A diferencia de otros alimentos que suelen asociarse con segmentos específicos de la población, el taco cruza clases sociales, edades y horarios. Es desayuno, comida, cena y, para muchos mexicanos, también una tradición de madrugada. Puede encontrarse tanto en una esquina popular como en restaurantes especializados que han elevado este platillo a experiencias gastronómicas de alto nivel.

Su versatilidad ha permitido que el taco sobreviva a cambios en hábitos de consumo, crisis económicas y transformaciones urbanas. Mientras otros conceptos gastronómicos aparecen y desaparecen con rapidez, las taquerías continúan siendo uno de los negocios más resilientes de la economía popular mexicana.

Una industria que conecta al campo con la ciudad

La fuerza de las taquerías también explica la importancia de productos agrícolas y pecuarios fundamentales para la cocina nacional. Maíz para las tortillas, chile para las salsas, cebolla, cilantro, limón y distintas proteínas forman parte de una cadena de valor que conecta diariamente al campo con las ciudades.

En ese sentido, el taco representa uno de los mejores ejemplos de cómo la gastronomía mexicana funciona como un ecosistema económico completo. Cada orden servida genera actividad en múltiples sectores productivos y mantiene vivas tradiciones culinarias que han pasado de generación en generación.

El taco también es uno de los pocos alimentos capaces de resumir la diversidad cultural del país en una sola preparación. En cada tortilla caben ingredientes, técnicas y sabores que cuentan historias regionales, desde las cocinas indígenas hasta las influencias árabes, españolas y contemporáneas que han dado forma a la cocina mexicana.

Con más de 147 mil establecimientos registrados por el Inegi, las taquerías conforman una de las redes gastronómicas más extensas de México y consolidan al taco como el verdadero campeón nacional de la comida cotidiana. En un país reconocido por su riqueza culinaria, pocos platillos pueden presumir una presencia tan amplia, una identidad tan fuerte y una conexión tan profunda con la vida diaria de millones de personas.