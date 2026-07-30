Llega Sabores San Pedro, festival que reunirá a más de 40 restaurantes en Nuevo León

Después de 12 años y 12 eventos realizados en la Ciudad de México, el festival Sabores Polanco ampliará su presencia hacia el norte del país con la primera edición de Sabores San Pedro, programada para el sábado 24 y domingo 25 de octubre en el Parque Diego Rivera, en San Pedro Garza García, Nuevo León.

El encuentro reunirá a más de 40 restaurantes procedentes de Monterrey, Saltillo, Tampico, Ciudad de México y otras regiones. La oferta estará acompañada por más de 30 casas y bodegas de vino —con presencia de productores de Coahuila—, además de cerveza y más de 15 marcas de tequila, mezcal, raicilla, bacanora y otros destilados.

Un boleto para recorrer distintas cocinas

El festival operará bajo un formato de consumo incluido en el precio de entrada. De acuerdo con los organizadores, los asistentes podrán recorrer los diferentes espacios, probar las propuestas de los restaurantes participantes y repetir durante el día de su visita.

La selección gastronómica abarcará cocina mexicana, norestense, japonesa, mediterránea, argentina, francesa e indopakistaní, además de mariscos, hamburguesas, pizzas, gelatos y conceptos de autor. Entre los establecimientos anunciados se encuentran Chapulín, Cometa, Tatemate, Jabalina, Vernáculo, Casa Hidalgo, Ryoshi, Yamasan Ramen House, Mar del Zur, Casa Cenizo, Kutral, Tandoor, Red Spot y Cremo Gelato.

La programación se complementará con una zona de catas dirigidas por sommeliers, maestros cerveceros, productores de destilados y especialistas en mezcal. Estas actividades estarán incluidas en la entrada. También se instalará el Atelier Aeroméxico y habrá música en vivo y espectáculos al cierre de ambas jornadas.

Sabores San PedroCortesía

Preventa y venta general

La preventa fue este miércoles 29 de julio para clientes HSBC Premier con tarjetas de crédito y débito. Hoy 30 se ampliará a los demás tarjetahabientes del banco. La promoción contempla 20% de descuento y opciones de tres y cinco meses sin intereses para tarjetas de crédito. La venta general arrancará el viernes 31 de julio.

Sabores San Pedro tendrá también un componente social: parte de los ingresos será destinada al Instituto Nuevo Amanecer, institución de Nuevo León dedicada a la atención integral de niñas, niños, jóvenes y adultos con parálisis cerebral. Hasta el momento, los organizadores no han especificado el porcentaje que será entregado.

La llegada del encuentro a Nuevo León busca aprovechar el crecimiento de la oferta restaurantera y vitivinícola del noreste. El formato reunirá en un mismo espacio a cocineros, restaurantes, bodegas y productores de bebidas, en una región que ha fortalecido su presencia dentro del mapa gastronómico nacional.