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Jugo verde: 3 recetas para desintoxicar, energizar y rejuvenecer tu cuerpo
El jugo verde ayuda a incrementar el consumo de frutas y vegetales, favorece la hidratación y aporta vitaminas, minerales y antioxidantes. Si se prepara en licuadora y no se cuela, también conserva buena parte de la fibra de sus ingredientes.
Pepino, apio, espinaca, piña, manzana, cítricos y hierbas pueden combinarse para preparar bebidas con distintos sabores y aportes nutricionales. La clave está en utilizar más vegetales que frutas, evitar el azúcar añadida y conservar la pulpa siempre que sea posible.
Aunque la palabra “desintoxicar” suele relacionarse con dietas restrictivas, ningún jugo sustituye el trabajo que realizan el hígado, los riñones y el aparato digestivo. Su aportación está en proporcionar agua y nutrientes dentro de una alimentación variada; los programas basados exclusivamente en jugos no han demostrado eliminar toxinas del organismo.
¿Qué beneficios tiene el jugo verde?
Los beneficios cambian de acuerdo con los ingredientes. El pepino, el apio y las frutas aportan agua; la espinaca y otras hojas verdes contienen carotenoides y minerales; mientras que el kiwi, la naranja, la piña y el limón son fuentes de vitamina C.
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La vitamina C participa en la formación de colágeno, ayuda al funcionamiento del sistema inmunitario y actúa como antioxidante al proteger las células frente al daño ocasionado por los radicales libres.
Cuando los ingredientes se procesan completos en la licuadora y la bebida no se cuela, se conserva más fibra que en un jugo elaborado con extractor. La fibra contribuye al funcionamiento intestinal y ayuda a aumentar la sensación de saciedad; las necesidades de un adulto suelen ubicarse entre 22 y 34 gramos al día, dependiendo de la edad y el sexo.
El jugo verde no debe reemplazar de manera habitual a las frutas y verduras enteras. Las recomendaciones alimentarias priorizan el consumo de piezas completas, que suelen aportar más fibra que los jugos.
Jugo verde para desintoxicar e hidratar
Esta preparación combina vegetales con alto contenido de agua, piña, perejil y limón. Es una bebida ligera que puede acompañar el desayuno o consumirse entre comidas.
En esta receta, “desintoxicar” se entiende como apoyar la hidratación y sumar alimentos frescos, no como eliminar toxinas mediante un solo ingrediente.
Rendimiento: 2 vasos
Tiempo de preparación: 10 minutosIngredientes
- ½ pepino con cáscara
- 1 tallo de apio
- 1 taza de piña
- ¼ de taza de perejil
- El jugo de ½ limón
- 1 taza de agua
- 4 hojas de hierbabuena
- Hielo, opcional
Preparación
Lava y desinfecta el pepino, el apio, el perejil y la hierbabuena. Corta el pepino y el apio en trozos para facilitar el licuado.
Coloca en la licuadora el pepino, el apio, la piña, el perejil, la hierbabuena y el agua. Procesa hasta obtener una bebida uniforme.
Añade el jugo de limón y vuelve a licuar durante algunos segundos. Sirve sin colar para conservar la pulpa.
La piña madura aporta suficiente dulzor, por lo que no es necesario agregar miel, azúcar ni jarabes. Si la consistencia resulta demasiado espesa, añade un poco más de agua.
Jugo verde para empezar el día con energía
Los carbohidratos naturales de la manzana, el plátano y el kiwi aportan energía, mientras que la espinaca permite incorporar hojas verdes sin producir un sabor demasiado intenso.
Puede formar parte del desayuno, pero conviene acompañarlo con una fuente de proteína y grasa, como huevo, yogur natural, queso, semillas o frutos secos.
Rendimiento: 2 vasos
Tiempo de preparación: 10 minutosIngredientes
- 1 taza de espinaca
- 1 manzana verde
- ½ plátano
- 1 kiwi
- ½ pepino
- 1 taza de agua
- El jugo de ½ limón
- 1 trozo pequeño de jengibre fresco, opcional
Preparación
Lava y desinfecta la espinaca, la manzana y el pepino. Retira el corazón de la manzana, pela el kiwi y corta todos los ingredientes en trozos.
Coloca la espinaca, la manzana, el plátano, el kiwi, el pepino, el jengibre y el agua en la licuadora.
Procesa hasta obtener una textura homogénea. Añade el jugo de limón y licúa nuevamente.
El plátano aporta consistencia y suaviza el sabor vegetal. Para una bebida menos dulce, puede omitirse o sustituirse por una porción adicional de pepino.
Tampoco es necesario pelar la manzana o el pepino cuando se han lavado correctamente. Conservar sus cáscaras permite aprovechar una mayor parte de los ingredientes.
Jugo verde para rejuvenecer y sumar antioxidantes
Ninguna bebida puede revertir el envejecimiento, pero una alimentación que incluya frutas y vegetales aporta antioxidantes y nutrientes que participan en el funcionamiento normal de la piel y los tejidos.
Esta receta incorpora kiwi, naranja y hojas verdes. La vitamina C interviene en la producción de colágeno, una proteína necesaria para la piel, los vasos sanguíneos, los cartílagos y la cicatrización.
Rendimiento: 2 vasos
Tiempo de preparación: 10 minutosIngredientes
- 1 taza de espinaca o una hoja de col rizada
- 1 kiwi
- ½ pepino
- El jugo de 1 naranja
- ½ manzana verde
- 6 hojas de menta
- ½ taza de agua
- 1 cucharadita de semillas de chía, opcional
Preparación
Lava y desinfecta las hojas verdes, el pepino, la manzana y la menta. Si utilizas col rizada, retira el tallo central, pues puede resultar fibroso.
Pela el kiwi y córtalo en trozos. Coloca todos los ingredientes, excepto las semillas de chía, dentro de la licuadora.
Procesa hasta integrar y ajusta la consistencia con un poco más de agua cuando sea necesario.
Añade las semillas de chía al final y deja reposar durante cinco minutos. La bebida adquirirá una textura ligeramente más espesa.
La naranja y el kiwi aportan acidez y dulzor, mientras que la menta mantiene un perfil fresco. Puede tomarse con el desayuno o como bebida entre comidas.