Jugo verde: 3 recetas para desintoxicar, energizar y rejuvenecer tu cuerpo

Pepino, apio, espinaca, piña, manzana, cítricos y hierbas pueden combinarse para preparar bebidas con distintos sabores y aportes nutricionales. La clave está en utilizar más vegetales que frutas, evitar el azúcar añadida y conservar la pulpa siempre que sea posible.

Aunque la palabra “desintoxicar” suele relacionarse con dietas restrictivas, ningún jugo sustituye el trabajo que realizan el hígado, los riñones y el aparato digestivo. Su aportación está en proporcionar agua y nutrientes dentro de una alimentación variada; los programas basados exclusivamente en jugos no han demostrado eliminar toxinas del organismo.

¿Qué beneficios tiene el jugo verde?

Los beneficios cambian de acuerdo con los ingredientes. El pepino, el apio y las frutas aportan agua; la espinaca y otras hojas verdes contienen carotenoides y minerales; mientras que el kiwi, la naranja, la piña y el limón son fuentes de vitamina C.

La vitamina C participa en la formación de colágeno, ayuda al funcionamiento del sistema inmunitario y actúa como antioxidante al proteger las células frente al daño ocasionado por los radicales libres.

Cuando los ingredientes se procesan completos en la licuadora y la bebida no se cuela, se conserva más fibra que en un jugo elaborado con extractor. La fibra contribuye al funcionamiento intestinal y ayuda a aumentar la sensación de saciedad; las necesidades de un adulto suelen ubicarse entre 22 y 34 gramos al día, dependiendo de la edad y el sexo.

El jugo verde no debe reemplazar de manera habitual a las frutas y verduras enteras. Las recomendaciones alimentarias priorizan el consumo de piezas completas, que suelen aportar más fibra que los jugos.