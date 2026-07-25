Tamales de elote recién hechos: la receta perfecta para acompañar el café

Rendimiento: de 12 a 15 tamales

Tiempo de preparación: 30 minutos

Tiempo de cocción: entre 50 y 60 minutos

Ingredientes

6 elotes grandes y tiernos

100 gramos de mantequilla a temperatura ambiente

½ taza de azúcar

½ taza de harina de maíz para tamales

1 cucharadita de polvo para hornear

½ cucharadita de sal

De ¼ a ½ taza de leche

1 cucharadita de extracto de vainilla, opcional

½ cucharadita de canela molida, opcional

Hojas frescas de los elotes

Preparación

Retira las hojas de las mazorcas procurando no romperlas. Elimina los cabellos del elote, lava las hojas y colócalas en un recipiente con agua caliente durante 15 minutos. El calor permitirá que se doblen con mayor facilidad.

Escúrrelas y déjalas sobre un paño limpio mientras preparas la mezcla.

Con un cuchillo, corta los granos de las mazorcas. Hazlo sobre un recipiente amplio para conservar el líquido que desprendan.

Coloca los granos en una licuadora o procesador de alimentos. Añade ¼ de taza de leche y tritura hasta obtener una preparación espesa. Puede conservar pequeños fragmentos de maíz; no es necesario procesarla hasta convertirla en un puré completamente liso.

En otro recipiente, bate la mantequilla con el azúcar durante dos o tres minutos, hasta integrar ambos ingredientes.

Añade poco a poco el elote triturado y continúa mezclando. Incorpora la harina de maíz, el polvo para hornear, la sal y, si se utilizan, la vainilla y la canela.

La mezcla debe ser espesa, húmeda y mantenerse sobre la cuchara sin escurrirse. Si está demasiado densa, agrega el resto de la leche poco a poco. La cantidad final dependerá del agua que contengan los elotes.

Coloca una hoja sobre una superficie plana y añade entre dos y tres cucharadas de mezcla en el centro. Dobla los laterales hacia adentro y después la parte inferior hacia arriba.

Si las hojas son estrechas, utiliza dos piezas superpuestas. No llenes demasiado cada tamal, pues la preparación puede expandirse durante la cocción.

Acomoda los tamales verticalmente dentro de una vaporera, con la parte abierta hacia arriba. Cubre la superficie con hojas de elote adicionales y coloca la tapa.

Cocina al vapor durante aproximadamente 50 minutos. Revisa ocasionalmente el nivel del agua y agrega más, siempre caliente, cuando sea necesario. El líquido no debe tocar directamente los tamales.

Para comprobar la cocción, retira uno y déjalo reposar durante cinco minutos. La hoja debe separarse sin arrastrar la mezcla y el interior debe sentirse cocido, aunque todavía húmedo.

Apaga el fuego y deja reposar los tamales dentro de la vaporera durante otros 10 minutos. Este paso ayuda a que adquieran mayor firmeza antes de servirlos.¿Por qué pueden quedar demasiado blandos?

Los tamales de elote no tienen la misma estructura que los elaborados con masa nixtamalizada. Recién salidos de la vaporera suelen sentirse frágiles y húmedos, pero adquieren consistencia después del reposo.

Si permanecen líquidos después de varios minutos, la mezcla probablemente contenía demasiada leche o poca harina. En la siguiente preparación puede reducirse el líquido o añadirse una o dos cucharadas más de harina de maíz.

Tampoco conviene aumentar demasiado la harina, porque el resultado puede ser seco y perder el sabor del elote. Su función es ayudar a ligar la preparación, no convertirse en el ingrediente principal.