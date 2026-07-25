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Tamales de elote recién hechos: la receta perfecta para acompañar el café
El maíz fresco, la mantequilla y una cocción cuidadosa al vapor bastan para preparar tamales húmedos, suaves y con un dulzor moderado.
Los tamales de elote se elaboran con los granos frescos de la mazorca, a diferencia de otras versiones preparadas con masa nixtamalizada. Esa diferencia modifica su estructura: son más húmedos, menos firmes y concentran el sabor dulce del maíz tierno.
La receta admite azúcar, leche, mantequilla, canela o vainilla, aunque las cantidades deben mantenerse bajo control para no ocultar el sabor del elote. También pueden prepararse con poca azúcar y servirse con crema, queso fresco o una salsa ligeramente picante.
El resultado depende principalmente de la madurez de las mazorcas. Los granos demasiado secos producen tamales harinosos, mientras que los elotes muy tiernos contienen suficiente líquido para formar una mezcla suave sin necesidad de añadir demasiada leche.
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¿Cómo elegir elotes para hacer tamales?
Las mazorcas deben conservar hojas verdes, húmedas y bien adheridas. Los granos tienen que verse llenos, brillantes y acomodados de manera uniforme.
Al presionar uno con la uña, debe salir un líquido blanco y ligeramente espeso. Esa humedad indica que el maíz todavía conserva parte de sus azúcares naturales y puede triturarse con facilidad.
Cuando los granos están duros, secos o hundidos, el tamal puede perder suavidad. En esos casos será necesario añadir más leche, aunque el sabor no tendrá la misma intensidad.
También conviene retirar las hojas con cuidado, ya que servirán para envolver la preparación. Las más anchas pueden utilizarse solas; las pequeñas pueden colocarse una sobre otra para evitar que la mezcla se derrame.
Rendimiento: de 12 a 15 tamales
Tiempo de preparación: 30 minutos
Tiempo de cocción: entre 50 y 60 minutos
Ingredientes
- 6 elotes grandes y tiernos
- 100 gramos de mantequilla a temperatura ambiente
- ½ taza de azúcar
- ½ taza de harina de maíz para tamales
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- ½ cucharadita de sal
- De ¼ a ½ taza de leche
- 1 cucharadita de extracto de vainilla, opcional
- ½ cucharadita de canela molida, opcional
- Hojas frescas de los elotes
Preparación
Retira las hojas de las mazorcas procurando no romperlas. Elimina los cabellos del elote, lava las hojas y colócalas en un recipiente con agua caliente durante 15 minutos. El calor permitirá que se doblen con mayor facilidad.
Escúrrelas y déjalas sobre un paño limpio mientras preparas la mezcla.
Con un cuchillo, corta los granos de las mazorcas. Hazlo sobre un recipiente amplio para conservar el líquido que desprendan.
Coloca los granos en una licuadora o procesador de alimentos. Añade ¼ de taza de leche y tritura hasta obtener una preparación espesa. Puede conservar pequeños fragmentos de maíz; no es necesario procesarla hasta convertirla en un puré completamente liso.
En otro recipiente, bate la mantequilla con el azúcar durante dos o tres minutos, hasta integrar ambos ingredientes.
Añade poco a poco el elote triturado y continúa mezclando. Incorpora la harina de maíz, el polvo para hornear, la sal y, si se utilizan, la vainilla y la canela.
La mezcla debe ser espesa, húmeda y mantenerse sobre la cuchara sin escurrirse. Si está demasiado densa, agrega el resto de la leche poco a poco. La cantidad final dependerá del agua que contengan los elotes.
Coloca una hoja sobre una superficie plana y añade entre dos y tres cucharadas de mezcla en el centro. Dobla los laterales hacia adentro y después la parte inferior hacia arriba.
Si las hojas son estrechas, utiliza dos piezas superpuestas. No llenes demasiado cada tamal, pues la preparación puede expandirse durante la cocción.
Acomoda los tamales verticalmente dentro de una vaporera, con la parte abierta hacia arriba. Cubre la superficie con hojas de elote adicionales y coloca la tapa.
Cocina al vapor durante aproximadamente 50 minutos. Revisa ocasionalmente el nivel del agua y agrega más, siempre caliente, cuando sea necesario. El líquido no debe tocar directamente los tamales.
Para comprobar la cocción, retira uno y déjalo reposar durante cinco minutos. La hoja debe separarse sin arrastrar la mezcla y el interior debe sentirse cocido, aunque todavía húmedo.
Apaga el fuego y deja reposar los tamales dentro de la vaporera durante otros 10 minutos. Este paso ayuda a que adquieran mayor firmeza antes de servirlos.¿Por qué pueden quedar demasiado blandos?
Los tamales de elote no tienen la misma estructura que los elaborados con masa nixtamalizada. Recién salidos de la vaporera suelen sentirse frágiles y húmedos, pero adquieren consistencia después del reposo.
Si permanecen líquidos después de varios minutos, la mezcla probablemente contenía demasiada leche o poca harina. En la siguiente preparación puede reducirse el líquido o añadirse una o dos cucharadas más de harina de maíz.
Tampoco conviene aumentar demasiado la harina, porque el resultado puede ser seco y perder el sabor del elote. Su función es ayudar a ligar la preparación, no convertirse en el ingrediente principal.
Cómo evitar que los tamales de elote queden secos
La pérdida de humedad suele deberse a tres causas: elotes maduros, exceso de harina o una cocción demasiado prolongada.
Para reducir el riesgo, la leche debe incorporarse gradualmente y el tiempo de cocción debe revisarse a partir de los 45 minutos. Una vez que la hoja se desprenda con facilidad, no es necesario mantenerlos mucho más tiempo al vapor.
La mantequilla también influye en la textura. Debe estar blanda para integrarse de manera uniforme, pero no derretida, pues una grasa completamente líquida puede separarse de la mezcla durante la cocción.