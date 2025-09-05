Giorgio Armani: del hilo a la mesa, un legado también gastronómico

Giorgio Armani será recordado como uno de los grandes referentes de la moda italiana, pero su visión trascendió las pasarelas. En 1998 sorprendió al abrir su primer restaurante en París, adelantándose a la tendencia de los diseñadores que incursionaron en la gastronomía. Su convicción era clara: la elegancia no debía limitarse a la ropa, sino abarcar el estilo de vida completo, incluida la comida.

Dos décadas después, Armani consolidó un portafolio de más de 20 establecimientos gastronómicos en ciudades estratégicas como Milán, Dubái, Tokio, Hong Kong, Nueva York y París. El grupo abarca desde los Armani/Ristorante, templos de alta cocina italiana, hasta los Emporio Armani Caffè, espacios de lujo accesible donde conviven espresso, coctelería y repostería gourmet. En el Armani Hotel Dubái incluso se desplegó un mosaico de conceptos que incluyeron cocina india, japonesa y mediterránea.

Estrategia y negocio

La apuesta gastronómica fue mucho más que un capricho creativo: se convirtió en un activo de marca. Ubicados casi siempre junto a boutiques insignia o dentro de hoteles, los restaurantes funcionan como extensiones naturales del universo Armani. Son puntos de contacto donde el consumidor no solo viste Armani, sino que vive y saborea Armani.

Ese modelo ayudó a fidelizar a su clientela global y a reforzar el posicionamiento en mercados clave como Oriente Medio y Asia, donde el consumo de lujo crece de manera sostenida. Los restaurantes se han consolidado como espacios de marketing experiencial con rentabilidad propia: el conglomerado Armani cerró 2024 con ingresos por 2,300 millones de euros, y aunque la moda sigue siendo el corazón del negocio, las unidades de hospitalidad y gastronomía aportan valor estratégico y económico.

El diseñador de moda italiano Giorgio Armani falleció a los 91 años "rodeado por sus seres queridos",Cortesía

Ciudades y públicos

Los locales Armani no son restaurantes para cualquiera: están dirigidos a un público de alto poder adquisitivo, viajeros de lujo, empresarios, diplomáticos y amantes de la moda que buscan una experiencia exclusiva. El criterio de ubicación responde a capitales de la moda, destinos turísticos premium y enclaves financieros. Así, Nueva York, Dubái o Milán no solo ofrecen clientela asegurada, también son vitrinas internacionales que refuerzan el mensaje global de la marca.

Incluso algunas de sus propuestas alcanzaron reconocimiento en la crítica gastronómica: el Armani/Ristorante Dubái obtuvo una estrella Michelin, confirmando que la cocina de la firma estaba a la altura de su reputación en diseño y moda.

Armani RistoranteCortesía

Un legado que trasciende

La muerte de Giorgio Armani marca el final de una era, pero también abre la reflexión sobre el alcance de su legado. Si la moda le dio fama, sus restaurantes y hoteles demostraron que el lujo puede vivirse en cada detalle, desde un traje de lino hasta un risotto con azafrán servido en una mesa diseñada por Armani/Casa. Su filosofía fue clara: “el buen gusto no tiene límites”, y con sus restaurantes, Giorgio Armani probó que también podía servirse en un plato.