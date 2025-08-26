Guía (la más completa) de chiles en nogada en CDMX: sabores y presupuestos

En México, cada agosto y septiembre los chiles en nogada se convierten en un ritual gastronómico. No importa si llevan capeado o no, si son veganos, tradicionales o reinterpretados con vino, cada versión cuenta una historia distinta. Lo que une a todas es el orgullo de sentarnos a la mesa y saborear un platillo que celebra nuestra identidad y temporada.

En esta guía, el equipo de Bistronomie comparte los lugares donde ya probamos este 2025 —con cariño y sin estigmas— distintas recetas de chiles en nogada. Porque aquí no hablamos de “mejores” o “peores”: cada chile tiene su encanto y cada bolsillo su opción. Lo importante es seguir sumando sabores a la gastronomía mexicana, que es viva, diversa y siempre sorprendente.

El Gusto Histórico

En pleno Mercado San Juan Gourmet se esconde una barra diminuta de solo seis asientos donde los chiles en nogada se sirven como una experiencia íntima y casi ritual y por solo 330 pesos. La receta respeta la tradición conventual: nogada sobria hecha con nuez de castilla, queso fresco y leche, más un relleno de carne de res y cerdo con frutas de temporada, piñones y almendras.

El detalle especial está en el concepto: aquí no hay precio fijo, el comensal decide cuánto pagar según lo que le inspire el platillo. Además, ofrecen una versión vegana con tofu, soya especiada y nogada de almendra, acompañada de maridajes como ponche de granada o mezcal artesanal.

Mercado San Juan Gourmet, Ciudad de México.

El Gusto HistóricoFoto: Cortesía

Los Panchos

Con 8 décadas de historia, Los Panchos mantiene viva la receta original de doña Carolina Rodríguez, fundadora del restaurante. Sus chiles en nogada combinan carne de res y cerdo con frutas, piñón y almendras, bañados con una nogada clásica a base de nuez de castilla y queso fresco.

Cada temporada venden miles de piezas y este año suman detalles únicos: vajilla de talavera, maridaje con tequila cristalino en la sucursal Anzures y hasta un helado inspirado en el mismo platillo. el costo es de 530 pesos con un caballito de tequila. Una tradición familiar que sigue evolucionando sin perder esencia.

Tolstoi 9, Anzures, Ciudad de México.

Los PanchosFoto: Cortesía

La Gran Cantina Filomeno

En un ambiente que revive la época del porfiriato, la Gran Cantina Filomeno rinde homenaje a la receta original de los chiles en nogada que cuesta 530 pesos. El chef Alfredo González mantiene la esencia poblana con un platillo sin capear, de relleno tradicional y nogada clásica, servido como parte de una experiencia que incluye caldito de ibérico, sopa de setas con tuétano y maridajes como vino rosado o mezcal.

La propuesta no solo conserva el sabor histórico, también busca que cada visita se viva como un viaje al pasado, entre candiles, música de José Alfredo Jiménez y detalles que refuerzan la tradición cantinera.

Esquina de Plaza Río de Janeiro y Durango, Colonia Roma.

Hacienda de los Morales

Cada año, la Hacienda de los Morales celebra el Festival de la Nogada, donde el chile en nogada tradicional convive con propuestas innovadoras como ravioles de nuez, lengua al mezcal o incluso un chile cristalizado relleno de helado. La receta de la casa, cuidada desde 1967, se sirve capeada y con la nogada clásica, pero también hay una opción vegana disponible todo el año.

El festival 2025 ofrece un menú amplio con precios que rondan entre 500 y 700 pesos, maridajes de vino y postres que completan la experiencia en uno de los recintos más emblemáticos de Polanco.

Juan Vázquez de Mella 525, Polanco.

El Cardenal

Un clásico chilango que no necesita presentación. El Cardenal es sinónimo de tradición y hospitalidad, y cada temporada ofrece su propia interpretación del chile en nogada y por 490 pesos este lugar tiene la suya. Su versión destaca por un capeado ligero —aunque también puede servirse sin él—, relleno abundante y una nogada equilibrada que se disfruta hasta el último bocado.

Disponible hasta finales de septiembre, la experiencia se replica en varias de sus sucursales, todas con la misma calidad que lo ha hecho famoso.

Paseo de las Palmas 215, Lomas.

Carmela y Sal

La chef Gaby Ruiz reinventa la temporada con un chile en nogada de carácter propio. Su propuesta utiliza short rib cocinado por 12 horas, frutas sofritas en la grasa de la carne, plátano macho, piñón y jícama cristalizada en lugar de acitrón. El resultado es un relleno profundo y jugoso, que puede disfrutarse capeado o desnudo y solo por 620 pesos.

El toque contemporáneo no le resta fidelidad a la tradición, sino que la potencia en un entorno elegante. Un platillo que combina identidad y creatividad, ideal para acompañar con vinos mexicanos o mezcal.

Torre Virreyes, Pedregal 24, Lomas-Virreyes.

Carmela y SalFoto: Especial

Costa Guadiana

En cualquiera de sus sedes, Guadiana ofrece un chile en nogada de balance perfecto entre porción, sabor, ambiente y precio que por 590 pesos lo puedes disfrutar. La receta mantiene el espíritu clásico y se disfruta aún más con la cava de la casa, donde conviven etiquetas nacionales e internacionales.

La sugerencia de la casa es maridarlo con el vino V de Casa Madero, que refuerza la riqueza del relleno y la cremosidad de la nogada. Una opción ideal para quienes buscan calidad y tradición con un toque sofisticado.

Paseo de los Tamarindos 90, Bosques de las Lomas, CDMX.

Rocasal

En el sur de la ciudad, la chef Atala Olmos ofrece en Rocasal una interpretación delicada del chile en nogada. Su relleno destaca por la integración perfecta de carnes, frutas y especias, mientras que la nogada —ligeramente más tostada al no pelar la nuez de castilla— resalta las notas profundas de este fruto y el precio 550 pesos.

El platillo no busca el exceso en tamaño, sino el balance que permite disfrutar entradas y postres en una misma comida. La experiencia se realza con la carta de vinos, en especial los rosados, recomendados para acompañar este clásico poblano con un toque contemporáneo.

Cráter 823, Jardines del Pedregal.

Fónico

Desde la Roma Norte, Fónico sorprende con uno de los chiles en nogada más creativos de la temporada. El chef Billy Maldonado reinterpreta el clásico poblano con un estilo minimalista y contemporáneo. El relleno mantiene la base tradicional de carne de res y cerdo con frutas de temporada, pero se acompaña con una gastrique especiada de granada que aporta acidez elegante y un detalle inesperado: granos de granada pintados de dorado servidos frente al comensal.

La nogada conserva la esencia clásica, elaborada con nuez de Castilla, queso fresco y un toque de jerez. Acompañado de pan de agua artesanal, este chile ofrece una experiencia visual y gastronómica única que estará disponible hasta el 16 de septiembre a un precio de 550 pesos.

Salamanca 85, Roma Norte.

Chile en nogada de FónicoFoto: Cortesía

Carolo

En Carolo, la nogada es la gran protagonista: cremosa, con textura sedosa y un toque de jerez que realza su dulzor natural. El relleno combina carne de res con frutas de temporada en un guiso meloso y abundante que equilibra perfectamente con la salsa. La propuesta mantiene el carácter clásico, sin artificios, pero con la calidad que distingue al restaurante.

Disponible solo por temporada, esta opción confirma a Carolo como una parada segura en Polanco para quienes buscan un chile en nogada bien ejecutado y elegante. El precio es de 430 pesos, ideal para quienes quieren tradición con un toque refinado.

Lago Zurich 245, Polanco.

Cachava

La propuesta de Cachava destaca por su intensidad: un relleno robusto que mezcla lomo de cerdo con rib eye ahumado, acompañado de frutos secos de temporada. El resultado es un guiso profundo que combina lo tradicional con un guiño contemporáneo, mientras que la nogada —hecha con nuez de Castilla y reducción de jerez— suaviza el conjunto con un balance delicioso.

Ubicado en Bosques de las Lomas, este restaurante de cocina de autor presenta un chile en nogada que se disfruta como una experiencia completa y diferente. Su precio es de 515 pesos y estará disponible hasta mediados de septiembre.

Paseo de los Tamarindos 90, Bosques de las Lomas.

Aromas

Aromas ofrece dos versiones de chile en nogada, pero la que roba la atención es la vegetariana. El chef Jetro Camargo sustituye la carne por hongos y setas, logrando un relleno lleno de textura, con el dulzor de frutas frescas y la profundidad de nueces y almendras enteras. Una receta arriesgada que demuestra que lo vegetariano puede ser tan sabroso como lo tradicional.

La nogada es suave y ligeramente dulce, generosa en porción y perfecta para acompañar con un vino mexicano de la cava de la casa. Esta propuesta se ha ganado un lugar entre quienes buscan opciones distintas sin perder el espíritu de la temporada, con un precio de 515 pesos.

Monte Everest 770, Lomas de Chapultepec.

Blanco Colima

En una casona porfiriana de la Roma, Blanco Colima se atreve a reinterpretar el chile en nogada con lujo y potencia. El relleno combina wagyu nacional y cerdo pelón ahumado, mezclado con frutas criollas como manzana panochera, pera lechera y durazno criollo. Cada bocado es intenso y complejo, con un capeado ligero que resalta la suavidad de la nogada.

La salsa se prepara con nuez de Castilla y un toque de jerez, logrando un equilibrio fresco y delicado. Esta versión, que cuesta 590 pesos, se convierte en un verdadero homenaje contemporáneo al clásico poblano en un espacio elegante y vibrante.

Colima 168, Roma Norte.

Don Lázaro, el Viajero

Con más de 80 años de historia en la Santa María la Ribera, Don Lázaro es famoso por su chile en nogada de un kilo que cuesta 495 pesos. La receta, lejos de lo tradicional, apuesta por la abundancia: relleno de cerdo con más de 30 ingredientes, cubierto con una nogada dulce y cremosa que muchos disfrutan incluso con pan o ensalada.

El platillo, que se sirve de julio a octubre, es acompañado por la calidez de Doña Rosita y su equipo, quienes han preservado la esencia casera del lugar por más de cuatro décadas. Todo en un ambiente cargado de memoria y gratitud hacia la comunidad.

Circuito Interior Instituto Técnico Industrial 241, Col. Santa María la Ribera.

Corazón del Mar

Corazón del Mar rompe moldes al presentar versiones marinas del chile en nogada. Una está rellena de marlín ahumado con un toque de queso, mientras que la opción “mar y tierra” combina camarón y pescado. Ambas se integran con la nogada cremosa y dulce, que sorprende al balancear sabores del mar con lo más emblemático de la cocina poblana.

Para quienes prefieren lo clásico, también existe la opción con carne de res. Todo se acompaña de crema de calabaza como entrada y maridaje de vino. Una experiencia fresca y atrevida que cuesta 380 pesos en plato individual, o 680 pesos en paquete completo.

Valladolid 91, Roma Norte.

Roldán 37

Ubicado en una casona de más de 200 años en el Centro Histórico, Roldán 37 guarda una receta que se dice proviene del recetario de Frida Kahlo. Su chile en nogada lleva relleno de carne de res y cerdo con frutas de temporada, bañado en una nogada que incorpora un sutil toque de mezcal, lo que le da personalidad única.

El montaje se corona con granada fresca y una rosa comestible que lo vuelve inolvidable. A un precio de 450 pesos, este chile combina historia, hospitalidad y un sabor que lo posiciona como uno de los más memorables de la ciudad.

Roldán 37, Centro Histórico.

Bencomo

En Bencomo, el chef Erick Pedregal combina lo clásico con detalles modernos que elevan la experiencia. El relleno de carne de res y cerdo con frutas de temporada se cubre con una nogada cremosa de nuez de Castilla y queso crema. La mezcla es balanceada, sin excesos dulces, pero con gran profundidad de sabor.

Lo distintivo es su decoración: un gel de granada y tierra de plátano macho que aportan contraste visual y textural. Esta propuesta, a 450 pesos, resulta ideal para quienes quieren una experiencia diferente sin perder de vista la esencia del platillo.

Av. Luis Cabrera 52, San Jerónimo Lídice.

Magda

El chef Miguel Durán apuesta por una versión sobria y enfocada en el trabajo artesanal de la nuez de Castilla. Aquí la receta se presenta sin azúcares ni alcoholes añadidos, con un relleno clásico de carne y frutas que puede pedirse capeado o sin capear, siempre acompañado de arroz como guarnición.

El resultado es un chile de sabor profundo y natural, menos dulce que otros, pero igualmente memorable. Con un precio de 550 pesos, Magda se convierte en una parada obligada en el histórico barrio de San Ángel.

Museo del Carmen 4, San Ángel.

Los Danzantes

Fiel a su estilo creativo, Los Danzantes presentan tres versiones distintas de este platillo: la tradicional; una versión de nogada rosa hecha con moras, betabel y bugambilia; y otra vegetariana rellena de frutas y piñón rosa. Cada propuesta conserva la raíz poblana, pero con un sello personal que invita a la experimentación.

El ambiente de su icónica sede en Coyoacán hace que la experiencia sea aún más especial. Hasta el 16 de septiembre podrás disfrutar de estas variaciones que celebran tanto la tradición como la innovación, en un espacio que respira cultura y mexicanidad, con un precio que va de los 490 a 590 pesos.

Parque Centenario 12, Coyoacán.

Arango

Con la mejor vista al Monumento a la Revolución, Arango celebra la temporada con una receta inspirada en la tradición familiar del chef Alejandro Cuatepotzo, originario de Puebla. El relleno combina carne de vaca vieja con frutas de temporada y un sutil toque ahumado de brasas, mientras que la nogada —hecha con nuez de Castilla, queso de cabra y jerez— logra un balance preciso entre cremosidad y frescura.

El menú ofrece dos versiones: la tradicional y una vegetariana de trigo y quinoa, ambas a 520 pesos. Para quien busca una experiencia completa, hay un menú de tres tiempos con maridaje opcional de mezcales o vinos mexicanos. Una propuesta refinada que conecta el origen poblano con la sofisticación de la CDMX.

De la República 157, 7º piso, Tabacalera.

ArangoFoto: Especial

Nicos

Considerado entre los grandes referentes de la ciudad, Nicos ofrece un chile en nogada que combina maestría y respeto por la tradición. Gerardo Vázquez Lugo utiliza productos de Calpan y frutas de temporada, con nueces peladas a mano, cuidando cada detalle de una receta que refleja excelencia culinaria.

Este año, además de su sede clásica en Azcapotzalco, también puede disfrutarse en un pop up en la Roma. El chile cuesta 690 pesos y se sirve capeado o sin capear, acompañado de una carta de vinos reconocida como una de las mejores del país. Una experiencia que trasciende la temporada y confirma la grandeza de este platillo.

Av. Cuitláhuac 3102, Azcapotzalco.

Angelopolitano

El restaurante del chef Gerardo Quezadas es un homenaje permanente a la cocina poblana en la capital. Su chile en nogada sigue la receta clásica con carne de res y cerdo, manzana, pera, durazno, acitrón de chilacayota y frutos secos, todo cubierto por una nogada de nuez de Castilla, almendra, jerez seco y queso de cabra.

Es una propuesta sólida, respetuosa y llena de sabor que cada año reafirma por qué Angelopolitano es una referencia obligada en la CDMX para quienes buscan autenticidad y tradición poblana, cuyo costo son 495 pesos.

Puebla 151-Local A, Roma Norte.

Sendero

Dentro del JW Marriott Polanco, el chef Rodrigo Sánchez propone un chile en nogada con “alma propia”. Su versión se sirve sin capear, con un relleno de carne y frutas que incluye un delicado toque de naranja cristalizada. La nogada, elaborada con nuez pecana, queso de cabra y jerez, aporta una cremosidad singular que se equilibra con flores de cilantro y granada fresca.

Disponible hasta el 30 de septiembre, este chile tiene un costo de 440 pesos. La experiencia puede elevarse con el maridaje sugerido: una copa de vino rosado Sainte Marguerite Symphonie que realza la sutileza del platillo.

Andrés Bello 29, Polanco.

Azulísimo

En el Centro Histórico, Azulísimo presenta un chile en nogada fiel al ciclo agrícola que lo vio nacer en 1821. Bajo la batuta de Ricardo Muñoz Zurita, se ofrece sin capear y con tres versiones de nogada: la antigua salada, la dulce con jerez y la vegana documentada en recetarios del siglo XIX.

Cada versión respeta la esencia del platillo, con un precio de 650 pesos. La misma receta y sabores están disponibles también en Azul Histórico y Azul Condesa, reafirmando el compromiso de Muñoz Zurita con la autenticidad de esta tradición mexicana.

Venustiano Carranza 57, Centro

Chile en nogadaNacho Urquiza

Vips

La cadena Vips se suma a la temporada con una opción accesible de chile en nogada que se ofrece a 219 pesos. Es una alternativa práctica que, en muchas ocasiones, se acompaña de paquetes con bebida o postre, pensada para quienes buscan saciar el antojo con un presupuesto limitado.

Más allá de lo simple, cumple con el propósito de acercar este platillo a un público amplio. Una manera sencilla y cotidiana de disfrutar del sabor patriótico en la CDMX.

Busca la sucursal más cercana en la ciudad.

Toks

Toks presenta una versión confiable y apegada a la tradición. Su chile en nogada se distingue por el equilibrio en el relleno de carne y frutas de temporada, acompañado de una nogada bien servida que completa la experiencia.

El precio en este restaurante es de 275 pesos, la propuesta de Toks mantiene un perfil clásico y accesible, ideal para quienes prefieren cadenas que aseguren sabor consistente y servicio familiar.

Busca la sucursal más cercana en la ciudad.

Sanborns

Con su ambiente tradicional, Sanborns es uno de los primeros en ofrecer el chile en nogada cada temporada. Su versión conserva el perfil clásico y está disponible en un rango de 239 a 255 pesos, dependiendo de la sucursal.

Es una opción intermedia dentro de las cadenas, pensada para quienes quieren acompañar su chile con el ambiente nostálgico de la marca, enmarcado por vitrales y el servicio icónico de Sanborns.

Busca la sucursal más cercana en la ciudad.

El Portón

El Portón ofrece el chile en nogada más económico entre las cadenas este 2025, con un precio de 214 pesos. Su propuesta es sencilla pero efectiva, con un sabor tradicional que cumple y un ambiente familiar que lo convierte en una opción recurrente para quienes buscan accesibilidad.

No compite con restaurantes de autor ni con cocinas de larga tradición, pero garantiza que este platillo llegue a más mesas sin comprometer el bolsillo.

Busca la sucursal más cercana en la ciudad.

Sonia

El restaurante Sonia se une al Angelopolitano para presentar varias versiones del chile en nogada esta temporada. El chef Edgar Delgado propone un relleno de chamorro de cerdo braseado con costilla de res, durazno y almendra, bañado en nogada de nuez de Castilla y queso de cabra.

Gerardo Quezadas, de Angelopolitano, lleva su receta clásica y una versión con pato, ofreciendo un recorrido por distintas facetas de este platillo. Con precios que van de 495 a 500 pesos, esta experiencia conjunta celebra la diversidad de la tradición poblana.

Oxford 23, Juárez.

Casa Imperial

En Polanco, Casa Imperial ofrece una versión tradicional del chile en nogada que destaca por su abundancia de nogada y frutos secos. El relleno de picadillo se mezcla con almendras y frutas de temporada, coronado con granada fresca y perejil, en una propuesta clásica que enamora a primera vista.

El ambiente elegante del restaurante se presta para acompañar este platillo con una copa de vino o un tequila en bandera. Con un precio de 450 pesos, Casa Imperial reafirma su lugar como una opción segura y deliciosa.

Emilio Castelar y Galileo, Polanco.

Veranda Bistro (Hotel Geneve)

En el histórico Hotel Geneve, Veranda Bistro presenta un chile en nogada que se distingue por su nogada esponjosa y sabrosa, acompañando a un relleno clásico de carne bien condimentada con frutas de temporada. El platillo, de 200 gramos, se disfruta en un entorno cargado de historia y elegancia.

Este año ofrecen una dinámica especial: cada chile viene con cartas de lotería gastronómica y, al juntar cuatro, se gana un chile gratis. Además, el comensal número mil obtiene una noche de estancia en el hotel. Una experiencia divertida, deliciosa y única en la Juárez, con un precio de 450 pesos (incluye copa de vino).