Feria del Mole 2025: Fiesta de sabor con un conversatorio que define el futuro de la tradición

En el marco de la 49ª edición de la Feria Nacional del Mole, que se celebra en San Pedro Atocpan, Milpa Alta, se llevará a cabo el conversatorio "Mole: Tradición y Evolución". El evento está programado para este sábado 11 de octubre a las 13:00 horas en el Pabellón del Mole.

El objetivo principal del encuentro es generar un diálogo entre expertos sobre la preservación del mole como pilar de la gastronomía mexicana y las nuevas direcciones que está tomando en la cocina contemporánea. La discusión será organizada por el chef Jorge Córcega, fundador del proyecto La Ruta de la Milpa.

Panel de especialistas

El conversatorio contará con la participación de reconocidas figuras del ámbito gastronómico, cada uno aportando una perspectiva distinta al debate:

Lula Martín del Campo: Chef y propietaria de los restaurantes Cascabel y Marea, enfocada en la sostenibilidad y el producto mexicano.

Gerardo Vázquez Lugo: Chef e investigador al frente del restaurante Nicos, un referente en la cocina tradicional.

Ignacio Urquiza: Fotógrafo especializado en gastronomía con una extensa obra que documenta la cultura culinaria de México.

Miguel Conde: Conductor del programa "La ruta del sabor", con más de dos décadas de experiencia en la difusión de las cocinas regionales.

Patricia Quiles: Periodista especializada en el sector gastronómico.

Salomón Abedrop: Experto vitivinícola, quien aportará la perspectiva de la industria y el maridaje.

FERIA DEL MOLECortesía

Este conversatorio se perfila como uno de los eventos centrales de la feria, ofreciendo un espacio de análisis sobre el estado actual y el porvenir de uno de los platillos más complejos y representativos de México.

Información del evento:

Qué: Conversatorio "Mole: Tradición y Evolución"

Dónde: Pabellón del Mole, Feria Nacional del Mole (Carretera Xochimilco-Oaxtepec km 17.5, San Pedro Atocpan, Milpa Alta).

Cuándo: Sábado, 11 de octubre de 2025, 13:00 horas.

Acceso: Libre, cupo limitado.