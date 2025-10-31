Cómo hacer las enfrijoladas perfectas: La receta que conquistó a Rosalía en CDMX

Cuando Rosalía compartió en redes que había comido enfrijoladas durante su estancia en la Ciudad de México, el antojo colectivo se encendió. No era casualidad: pocas recetas representan tan bien el alma de la cocina mexicana como este plato reconfortante.

Las enfrijoladas son, ante todo, un homenaje al frijol: base de nuestra alimentación y símbolo de identidad. En su forma más pura, son tortillas bañadas en una salsa aterciopelada de frijoles negros o bayos, rellenas con pollo, queso o huevo, y coronadas con crema, cebolla y queso fresco. Pero su sencillez es engañosa: el secreto está en la textura, el sazón y el equilibrio entre el maíz y el frijol.

Originarias del centro y sur de México, las enfrijoladas se preparan desde tiempos prehispánicos, cuando el frijol ya era parte esencial de la dieta mesoamericana. Con la llegada del queso, la crema y el pollo tras la conquista, la receta se enriqueció, pero conservó su esencia popular.

Cada región les da un sello distinto: en Oaxaca se usan frijoles negros con hoja de aguacate; en Puebla se bañan con frijoles bayos y chiles secos; y en el Bajío se prefieren con frijoles flor de mayo y mucho queso fresco.

En la capital, sin embargo, las enfrijoladas han alcanzado gran fama: se sirven en desayunos de fondas, restaurantes contemporáneos e incluso en mesas de celebridades, como le ocurrió a Rosalía en su reciente visita a CDMX.