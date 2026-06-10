¿Dónde comer? Rosetta se suma al Mundial 2026 con un omakase con tequila de edición limitada

El Mundial de Futbol 2026 no sólo transformará los estadios mexicanos. También modificará la manera en que millones de visitantes vivirán las ciudades sede, donde la gastronomía se perfila como uno de los grandes protagonistas de la experiencia.

Entre partidos, entrenamientos y recorridos turísticos, la mesa se convierte en un punto de encuentro para viajeros que buscan conocer México a través de sus sabores. En ese contexto, el tequila —uno de los símbolos más reconocibles del país— encuentra una nueva forma de contar su historia junto a la cocina contemporánea mexicana.

La propuesta llega en un momento particularmente relevante. México se encuentra nuevamente bajo los reflectores internacionales como anfitrión de la Copa del Mundo y la conversación gastronómica se vuelve tan importante como la deportiva. Para muchos visitantes, la experiencia del viaje no termina cuando concluye el partido; apenas comienza alrededor de una mesa.

El proyecto reúne a dos figuras que han contribuido a posicionar la gastronomía mexicana en escenarios internacionales. Por un lado, la chef Elena Reygadas, cuyo trabajo ha colocado a Rosetta entre los restaurantes más influyentes de América Latina gracias a una cocina construida a partir de ingredientes de temporada, productores locales y una mirada contemporánea de la tradición mexicana. Por otro, Bertha González Nieves, una de las empresarias que más ha impulsado la presencia del tequila premium en mercados internacionales, contribuyendo a que esta bebida dialogue hoy con algunas de las propuestas culinarias más reconocidas del país.

Bocadillo y tequilacortesía

El turismo gastronómico jugará su propio Mundial

Mientras miles de aficionados planean qué partidos ver y qué estadios visitar, restaurantes, bares y experiencias gastronómicas se preparan para recibir a una generación de viajeros que busca conocer los destinos a través de la comida. La tendencia no es menor: el turismo gastronómico se ha convertido en uno de los principales motores de viaje en diversas ciudades del mundo, donde la mesa forma parte de la experiencia cultural tanto como los museos o los monumentos históricos.

Es en ese contexto donde surge Omakase Dragones por Rosetta, una experiencia de edición limitada que estará disponible del 15 de junio al 18 de julio de 2026 en el Salón Rosetta. Diseñada para apenas 12 comensales por servicio, la propuesta ofrece un menú de seis tiempos acompañado por distintas expresiones de tequila Casa Dragones, en un ejercicio que busca explorar el potencial gastronómico de uno de los destilados más representativos de México.

La experiencia tiene un costo de 3,100 pesos por persona e incluye un menú de cinco tiempos salados y un postre, acompañados por seis maridajes cuidadosamente seleccionados: tres cocteles elaborados con Tequila Casa Dragones y tres expresiones servidas derechas, diseñadas para dialogar con cada platillo.

Inspirada en el concepto japonés omakase, que significa depositar la confianza en las manos del creador, la experiencia invita a los asistentes a dejarse guiar por la visión culinaria de Elena Reygadas y por una selección de maridajes pensados para resaltar ingredientes, aromas y texturas. Más que una cena, se plantea como un recorrido sensorial donde la cocina mexicana contemporánea y el tequila encuentran nuevos puntos de encuentro.

La iniciativa también refleja la evolución que ha tenido el tequila en las últimas décadas. Lo que durante años fue visto principalmente como una bebida de celebración, hoy ocupa un lugar cada vez más relevante dentro de la alta gastronomía. Su diversidad de perfiles aromáticos y métodos de producción le ha permitido encontrar espacios en mesas de algunas de las ciudades gastronómicas más importantes del mundo.

En el caso de México, pocos productos representan mejor la identidad nacional. Al igual que el futbol durante el Mundial, el tequila funciona como un lenguaje universal capaz de conectar a visitantes de distintas nacionalidades con la cultura local. Por ello, no resulta extraño que las experiencias culinarias que buscan acompañar la llegada de turistas internacionales lo coloquen en el centro de la conversación.

Mientras el balón concentra la atención del planeta, espacios como Rosetta recuerdan que la hospitalidad mexicana también se construye desde la cocina. Porque en una Copa del Mundo organizada en México, el marcador final puede terminar en la cancha, pero muchas de las mejores historias seguirán escribiéndose alrededor de una mesa.