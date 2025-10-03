Lectura1:00 min
Cheesecake de calabaza: el postre otoñal que conquista cada que llega octubre
Octubre es temporada de calabaza y el cheesecake especiado se convierte en el postre estrella del otoño. Conoce su historia y prepara la receta clásica.
Si el Pumpkin Spice Latte es la bebida que marca octubre, el cheesecake de calabaza es el postre que completa la temporada. Cremoso, aromático y especiado, este pastel es una variación otoñal del clásico cheesecake neoyorquino, con el toque cálido de la calabaza y la mezcla de especias.
En Estados Unidos, el pumpkin cheesecake comenzó a popularizarse en las décadas de 1940 y 1950, cuando los recetarios de repostería empezaron a incorporar la calabaza en panes, pays y pasteles. Con el tiempo, este postre se convirtió en un infaltable de la mesa de otoño, compartiendo protagonismo con el tradicional pumpkin pie. Hoy, su fama se extiende a cafeterías, restaurantes y hogares alrededor del mundo.
Te puede interesar
Ingredientes (8 porciones):
250 g de galletas tipo María o Graham, trituradas
100 g de mantequilla derretida
500 g de queso crema a temperatura ambiente
200 g de puré de calabaza
200 g de azúcar
3 huevos
200 ml de crema para batir
2 cucharaditas de mezcla de pumpkin spice (canela, nuez moscada, jengibre y clavo en polvo)
1 cucharadita de vainilla
Pizca de sal
Preparación:
- Mezcla las galletas trituradas con la mantequilla y presiona en el fondo de un molde desmontable para formar la base. Refrigera 20 minutos.
- Bate el queso crema con el azúcar hasta que quede suave. Añade los huevos uno a uno, luego el puré de calabaza, la crema, la vainilla y las especias.
- Vierte la mezcla sobre la base y hornea a 160 °C durante 50-60 minutos, hasta que el centro esté casi firme.
- Deja enfriar y refrigera al menos 4 horas antes de desmoldar.
- Sirve con crema batida y un toque extra de pumpkin spice.