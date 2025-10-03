Buscar
Cheesecake de calabaza: el postre otoñal que conquista cada que llega octubre

Octubre es temporada de calabaza y el cheesecake especiado se convierte en el postre estrella del otoño. Conoce su historia y prepara la receta clásica.

Miriam Lira

Si el Pumpkin Spice Latte es la bebida que marca octubre, el cheesecake de calabaza es el postre que completa la temporada. Cremoso, aromático y especiado, este pastel es una variación otoñal del clásico cheesecake neoyorquino, con el toque cálido de la calabaza y la mezcla de especias.

En Estados Unidos, el pumpkin cheesecake comenzó a popularizarse en las décadas de 1940 y 1950, cuando los recetarios de repostería empezaron a incorporar la calabaza en panes, pays y pasteles. Con el tiempo, este postre se convirtió en un infaltable de la mesa de otoño, compartiendo protagonismo con el tradicional pumpkin pie. Hoy, su fama se extiende a cafeterías, restaurantes y hogares alrededor del mundo.

Receta de cheesecake de calabaza

Ingredientes (8 porciones):

250 g de galletas tipo María o Graham, trituradas

100 g de mantequilla derretida

500 g de queso crema a temperatura ambiente

200 g de puré de calabaza

200 g de azúcar

3 huevos

200 ml de crema para batir

2 cucharaditas de mezcla de pumpkin spice (canela, nuez moscada, jengibre y clavo en polvo)

1 cucharadita de vainilla

Pizca de sal

Preparación:

  1. Mezcla las galletas trituradas con la mantequilla y presiona en el fondo de un molde desmontable para formar la base. Refrigera 20 minutos.
  2. Bate el queso crema con el azúcar hasta que quede suave. Añade los huevos uno a uno, luego el puré de calabaza, la crema, la vainilla y las especias.
  3. Vierte la mezcla sobre la base y hornea a 160 °C durante 50-60 minutos, hasta que el centro esté casi firme.
  4. Deja enfriar y refrigera al menos 4 horas antes de desmoldar.
  5. Sirve con crema batida y un toque extra de pumpkin spice.

Miriam Lira

Periodista gastronómica. Ha colaborado en medios como Reforma, Uno Tv, Revista Fortuna, Contralínea, El Universal, Food and Travel y El Heraldo de México, en donde fundó en 2017 Gastrolab, ganador de Mejor Medio de Comunicación gastronómica en 2023 por Vatel Club México. Ganadora de la beca Women Deliver 2019.

