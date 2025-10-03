Cheesecake de calabaza: el postre otoñal que conquista cada que llega octubre

Si el Pumpkin Spice Latte es la bebida que marca octubre, el cheesecake de calabaza es el postre que completa la temporada. Cremoso, aromático y especiado, este pastel es una variación otoñal del clásico cheesecake neoyorquino, con el toque cálido de la calabaza y la mezcla de especias.

En Estados Unidos, el pumpkin cheesecake comenzó a popularizarse en las décadas de 1940 y 1950, cuando los recetarios de repostería empezaron a incorporar la calabaza en panes, pays y pasteles. Con el tiempo, este postre se convirtió en un infaltable de la mesa de otoño, compartiendo protagonismo con el tradicional pumpkin pie. Hoy, su fama se extiende a cafeterías, restaurantes y hogares alrededor del mundo.