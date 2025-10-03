Lectura1:00 min
Pumpkin Spice Latte: Conoce su historia y prepara la receta clásica con calabaza y especias
Octubre llega con el aroma del Pumpkin Spice Latte, el café que simboliza el otoño. Descubre cómo nació esta tradición y aprende a preparar su receta clásica.
Octubre huele a especias cálidas y a café recién hecho. Es el mes en el que el Pumpkin Spice Latte se convierte en protagonista, conquistando cafeterías y redes sociales con su mezcla de canela, clavo, jengibre y nuez moscada. Es la bebida que cada año inaugura la temporada otoñal, despertando una ola de nostalgia y confort.
Aunque su fama global llegó de la mano de Starbucks en 2003, sus raíces están en el clásico pay de calabaza de Acción de Gracias en Estados Unidos, donde esta mezcla de especias se usaba desde mediados del siglo XX. Lo que comenzó como un complemento de repostería terminó por convertirse en un fenómeno cultural que trasciende fronteras.
La tradición detrás de la receta
El Pumpkin Spice Latte no lleva calabaza por casualidad. La incorporación de puré de calabaza en la bebida busca darle cuerpo y sabor auténtico, evocando la receta original del pastel. A esto se suma la mezcla de especias conocida como pumpkin pie spice, que tiene un trasfondo histórico: canela y clavo llegaron de Asia, la nuez moscada de Indonesia y el jengibre desde Medio Oriente, símbolos del lujo culinario en siglos pasados.
Ingredientes (1 taza):
1 taza de leche (entera, de almendra o avena)
2 cucharadas de puré de calabaza cocida
1 ½ cucharaditas de mezcla de pumpkin spice (canela, nuez moscada, jengibre y clavo en polvo)
1 cucharadita de extracto de vainilla
1 a 2 cucharadas de azúcar mascabado o miel de maple
1 espresso (30 ml) o ½ taza de café fuerte
Crema batida y un toque extra de especias para decorar
Preparación:
- Calienta la leche con el puré de calabaza, el azúcar, la vainilla y la mezcla de especias hasta que esté bien integrada y ligeramente espumosa.
- Vierte sobre el café caliente en una taza amplia.
- Añade crema batida y espolvorea un poco más de pumpkin spice para darle el toque final.
El resultado es la bebida más esperada de octubre: cremosa, aromática y con el inconfundible sello del otoño.