Pumpkin Spice Latte: Conoce su historia y prepara la receta clásica con calabaza y especias

Octubre huele a especias cálidas y a café recién hecho. Es el mes en el que el Pumpkin Spice Latte se convierte en protagonista, conquistando cafeterías y redes sociales con su mezcla de canela, clavo, jengibre y nuez moscada. Es la bebida que cada año inaugura la temporada otoñal, despertando una ola de nostalgia y confort.

Aunque su fama global llegó de la mano de Starbucks en 2003, sus raíces están en el clásico pay de calabaza de Acción de Gracias en Estados Unidos, donde esta mezcla de especias se usaba desde mediados del siglo XX. Lo que comenzó como un complemento de repostería terminó por convertirse en un fenómeno cultural que trasciende fronteras.

La tradición detrás de la receta

El Pumpkin Spice Latte no lleva calabaza por casualidad. La incorporación de puré de calabaza en la bebida busca darle cuerpo y sabor auténtico, evocando la receta original del pastel. A esto se suma la mezcla de especias conocida como pumpkin pie spice, que tiene un trasfondo histórico: canela y clavo llegaron de Asia, la nuez moscada de Indonesia y el jengibre desde Medio Oriente, símbolos del lujo culinario en siglos pasados.