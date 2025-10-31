Dónde celebrar el Día de Muertos en Coyoacán: el menú ritual de Corazón de Maguey

Frente al Parque Centenario, donde los árboles antiguos cobijan a los paseantes y el aire huele a pan de muerto y copal, Coyoacán se convierte cada noviembre en un altar.

Sus calles se llenan de flores de cempasúchil, risas, música y pasos que iluminan el camino de los espíritus. En ese punto donde el tiempo parece suspenderse, entre historia, arte y tradición, se alza Corazón de Maguey, la catedral del mezcal, un lugar donde el alma de México se celebra con cada sorbo y cada bocado.

Desde 2008, este espacio ubicado en Parque Centenario 9 rinde tributo a la tierra, a la gente y a la cultura que nos da identidad. En su interior, el arte de Joel Rendón cobra vida en grabados y murales que narran el mito de Mayahuel, la diosa del maguey.

Danzantes tecuanes, damajuanas que alguna vez guardaron mezcal y una arquitectura inspirada en la parroquia de La Purísima Concepción convierten el lugar en un templo de lo sagrado y lo contemporáneo.

En Corazón de Maguey, la comida se ofrenda.

El menú especial de Día de Muertos, disponible hasta el 9 de noviembre de 2025, invita a recorrer un camino simbólico entre la vida y la muerte, la memoria y el fuego. Cuatro tiempos que dialogan con bebidas artesanales en un homenaje a los sabores ancestrales de México.

Ofrenda a la Tierra

El viaje inicia con una combinación de hojas de chinampa, requesón, higo cristalizado, camote, manzana y plátano, una sinfonía de texturas que celebra la cosecha. Se acompaña de un Mocktail Yolitia, fresco y fragante, como la primera bocanada de un amanecer sobre los canales de Xochimilco.

Camino al Mictlán

El segundo tiempo propone un pescado blanco envuelto en hoja santa, acompañado de frijoles adobados y coliflores. Es un tributo al tránsito, al misterio del más allá. El maridaje —Pulque Curado de Cempasúchil— añade un resplandor floral, perfumado y nostálgico, como si el altar cobrara vida en la mesa.

Humo y Ceniza

La profundidad llega con un caldo de chichilo servido con verduras de agua y costilla de cerdo confitada, un plato que evoca la ceniza y la memoria. Su maridaje, Mezcal Los Danzantes Still Proof, enciende la garganta y despierta el alma, como si el fuego ancestral hablara en silencio.

Dulce Recuerdo

El cierre es una caricia: panqué de camote, crema de pixtle y chocolate de metate. Un postre que guarda en su dulzura el eco de los altares y la nostalgia de noviembre. Un Café de Olla, cálido y aromático, completa el ritual con notas de canela y piloncillo.

No hay mejor momento para visitar el restaurante que durante la fiesta del Día de Muertos, cuando Coyoacán se viste de naranja y morado.

Dirección: Parque Centenario 9A, Coyoacán, Ciudad de México